Нужно ехать на СТО: водителям назвали основные признаки, указывающие на повреждение шин

Грыжа

Небольшое или превышенное давление воздуха в покрышках инициирует возникновение грыж.

Этим термином называются повреждения внутренних прослоек на боковой стороне после удара, появляющихся через некоторое время использования машины.

Иногда может появляться длинная трещина, которая может сигнализировать о малом давлении воздуха в шинах.

Пятнистый протектор

Если экстренно маневрировать на машине, на протекторе возникнут неравномерные износы. То есть появятся так называемые пятна.

Эта неприятность происходит тогда, когда тормоза транспортного средства не оборудованы антиблокировочной системой. Также шины могут покрываться пятнами, если автомобиль интенсивно тормозит с заблокированными колесами или его резко заносит. Иногда лысины возникают, если машина слишком долго стоит на одном месте.

Снижение давления в шинах

Если вы часто подкачиваете шины, это может свидетельствовать о проколе или повреждении. Потому нужно немедленно ремонтировать шину. Помочь исправить проблему могут на вулканизации или шиномонтаже.

Вибрация во время движения

Вибрация, ощущаемая на руле или в кузове авто, может являться признаком повреждения шины. Поэтому стоит не пренебрегать этой проблемой, а чем скорее обратиться к мастеру.

Вмятины

Вмятины на покрышке свидетельствуют в большинстве случаев о сносе ходовой части авто. Следует как можно скорее проверить подвеску автомобиля, поскольку подобные дефекты появляются в результате спонтанной и чрезмерной нагрузки на колесо.

Могут ли повредить шины на шиномонтаже

По незнанию или безответственности работники колесного сервиса могут повреждать декоративный колпак или колпачок.

Главная проблема не опытных мастеров - сорванная резьба колесных шпилек или еще хуже - ступиц или барабанов. Многие считают, что чем туже затянуты болты и гайки, тем лучше.

Однако "перетянутое" крепление колеса - это не только сорванная резьба, но еще и некорректная работа колесного тормозного механизма.