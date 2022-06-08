Щоб потім не шкодувати: ці 5 речей потрібно знати про нареченого перед весіллям

Адже вийти заміж - це одне з найважливіших рішень, які ви коли-небудь могли прийняти, і ви хочете переконатися, що людина, з якою ви збираєтеся провести залишок свого життя, ідеально підходить саме вам.

Коли ви досягаєте "майже" заміжнього статусу, ви, ймовірно, (варто сподіватися) знаєте все про свого партнера, але є деякі речі, які дійсно важливо по-справжньому зрозуміти і розглянути, перш ніж вступати в шлюб.

Звичайно, в найближчі роки ви дізнаєтеся про свого партнера дещо, що зробить ваші відносини веселими і захоплюючими, але перш ніж ви підете під вінець, ось які речі потрібно дізнатися про нього, пише Theeverygirl.

Мова кохання

Якщо ви не знаєте, навіщо вам потрібно знати мову кохання вашого нареченого або що таке мова кохання, зараз саме час зайнятися цим. Ось п'ять способів, якими люди дарують і отримують любов: допомога і турбота, слова підтримки, якісний час разом, дарування подарунків і фізичний дотик.

Іноді ми робимо щось з любові (наприклад, готуємо вечерю в той вечір, коли ваш партнер зайнятий роботою, або купуємо для нього подарунки просто так), і ці жести сприймаються не так, як нам хотілося б. Це може бути пов'язано з тим, що вашому обранцю, можливо, потрібно показати любов по-іншому (наприклад, сказати йому, що ви їм пишаєтеся, або знайти додатковий час, щоб проводити його разом).

Ось вам рекомендація: дізнайтеся про це разом, визначте, на чому ви обидва стоїте, і поговоріть про те, як ви обидва любите проявляти і отримувати любов. Швидше за все, ви побачите свого нареченого і його дії з іншої точки зору (в позитивному ключі!), дізнаєтеся більше про те, як зберегти іскру і уникнути конфліктів у майбутньому.

Хороші (і погані) риси

Звичайно, ви дуже любите свого нареченого, але чи любите ви його не всупереч його недолікам, а через них? Легко ігнорувати погані риси, коли є так багато хороших - ми всі це знаємо, але перш ніж вступити в шлюб, дуже важливо визнати, зрозуміти і прийняти не найкращі риси вашого обранця.

Нерідко пари одружуються і сподіваються, що те, що їм не дуже подобається один в одному, чарівним чином зникне, але не будьте такою парою. Ви повинні бути в змозі говорити про свої недоліки і дозволяти своєму партнерові говорити про свої в неупередженій і приймаючої обстановці. Таким чином, коли щось трапиться, ви зможете працювати разом над поліпшенням не дуже хороших якостей один одного, що, в свою чергу, зміцнить ваші відносини в довгостроковій перспективі.

Плани на дітей

Хоча ви, можливо, ще не готові до того, щоб навколо вас бігали діти (або їх було більше, якщо у вас і/або вашого партнера вже є діти), це, можливо, одна з найважливіших тем для обговорення, перш ніж ви вирішите провести своє життя з кимось. Перш за все, чи на одній ви хвилі, коли справа доходить до того, хочете ви їх чи ні?

Як щодо часу? Можливо, ви готові зараз, а ваш партнер хоче почекати кілька років. Це може викликати деякі конфлікти, і може бути важко піти на компроміс у чомусь такому важливому.

Точно так само ви повинні знати, як ваш партнер ставиться до таких речей, як ЕКЗ, заморожування яйцеклітин і усиновлення, якщо мати дітей разом важче. Поговоріть про всі аспекти появи дітей на світ: чи хочете ви їх, коли ви їх захочете і, нарешті, як вони вплинуть на ваше майбутнє, фінанси і відносини.

Сімейні фінанси

Не дивно, що багатьом парам незручно говорити про фінанси (і керувати ними), особливо якщо один з вас або заробляє більше грошей, або має більше боргів, ніж інший. Насправді, більшість пар пережили якийсь конфлікт через фінанси. Це вразлива тема для багатьох людей, але розмови про фінансові цілі з вашим партнером також можуть надихати і хвилювати.

Окрім доходів і боргів (оскільки ви, напевно, вже знаєте ці речі про свого партнера), запитайте його, як ви будете розпоряджатися фінансами після весілля. Чи будете ви об'єднувати фінанси або тримати їх окремо? Будь-який з цих варіантів викликає у вас дискомфорт? Дізнайтеся, в чому причина.

Точно так само у вас повинно бути розуміння того, як він любить відкладати свої гроші (великі суми на поїздку або більш часті дрібниці) і як ви будете разом відкладати гроші на майбутні спільні цілі.

Кар'єрні амбіції

Чи чекали ви усталеної кар'єри, перш ніж вийти заміж, або ви все ще не зовсім впевнені, чим хочете займатися - ваша кар'єра, а також кар'єра вашого нареченого будуть грати ключову роль у вашому спільному майбутньому. Зазвичай ми проводимо на роботі більше годин на тиждень, ніж з нашими чоловіками, тому цілком ймовірно, що робота буде постійною темою для розмов вдома.

Ви повинні знати, перш ніж йти до вівтаря, що це означає для вашого шлюбу. Наприклад, як ви будете підтримувати свого партнера під час стресових ситуацій на роботі або важливих кар'єрних рішень? Якщо його робота вимагатиме переїзду, ви погодитеся на це? А як щодо навпаки?

І, нарешті, чия кар'єра відійшла б на другий план, якби справа дійшла до цього? На ці питання дуже складно відповісти (особливо гіпотетично), але вам потрібно переконатися, що у вас збігається думка на ці теми.