Порадуют глаз и не будут способствовать отравлению: как выбрать безопасные украшения на елку

На что обратить внимание

Покупать елочные украшения следует только в специализированных сетях или магазинах, где вы получите гарантию качества и защиту прав потребителя.

При приобретении елочных украшений проверяйте, указан ли производитель, состав игрушки и документы, удостоверяющие ее качество и безопасность. Помните, что в елочных украшениях низкого качества могут содержаться токсичные вещества, например фенол или свинец.

Отравление свинцом (сатурнизм) - один из самых распространенных типов интоксикации тяжелыми металлами. Доза свинца, получаемая организмом, измеряется путем определения концентрации свинца в крови.

Различают острую (при кратковременном поступлении клинически значимых концентраций соединений свинца в организм человека) и хроническую (при длительном процессе поступления соединений свинца) формы интоксикаций (отравлений).

Также обращайте внимание на краску на украшении и запах. Краска и блестки не должны осыпаться от легкого трения, а запах - не быть резким.

Безопасные электрические украшения

При покупке электрических украшений и иллюминации проверяйте сертификаты, целостность и состав конструкции. Такие изделия должны быть изготовлены из огнеупорного материала.

Необходимо проверить гирлянду, попросив продавца включить ее. От тепла не должен появляться резкий запах, лампочки не должны сильно нагреваться.

Эксперты призывают отдавать предпочтение украшениям украинских производителей с маркировкой госстандарта.

Самый безопасный вариант - изготовить новогодний декор своими руками, без пластика или других вредных материалов.

Стоит выбирать только качественные елочные украшения - они будут радовать глаз не один год.