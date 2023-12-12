UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Потішать око та не сприятимуть отруєнню: як обрати безпечні прикраси на ялинку

Як обрати безпечні ялинкові прикраси (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Не обирайте іграшки лише за принципом "красиві/некрасиві". Насамперед варто звертати увагу на їхню якість і безпечність. Тому не варто купувати їх на стихійних ринках чи у переходах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Національної служби здоров'я.

На що звернути увагу

Купувати ялинкові прикраси варто лише у спеціалізованих мережах чи магазинах, де ви отримаєте гарантію якості та захист прав споживача.

Під час придбання ялинкових прикрас перевіряйте, чи вказаний виробник, склад іграшки та документи, які б засвідчували її якість і безпеку. Пам’ятайте, що у ялинкових прикрасах низької якості можуть міститися токсичні речовини, наприклад, фенол або свинець. 

Отруєння свинцем (сатурнізм) - один з найпоширеніших типів інтоксикації важкими металами. Доза свинцю, отримана організмом, вимірюється шляхом визначення концентрації свинцю в крові.

Розрізняють гостру (при короткочасному надходженні клінічно-значущих концентрацій сполук свинцю до організму людини) та хронічну (при тривалому процесі надходження сполук свинцю) форми інтоксикацій (отруєнь).

Також звертайте увагу на фарбу на прикрасі та її запах. Фарба й блискітки не повинні обсипатися від легкого тертя, а запах - не бути різким. 

Безпечні електричні прикраси

Під час придбання електричних прикрас та ілюмінації перевіряйте сертифікати, цілісність і склад конструкції. Такі вироби мають бути виготовлені з вогнетривкого матеріалу.

Необхідно перевірити гірлянду, попросивши продавця увімкнути її. Від тепла не має з’являтися різкий запах, лампочки не повинні сильно нагріватися.

Експерти закликають віддавати перевагу прикрасам українських виробників з маркуванням держстандарту. 

Найбезпечніший варіант - виготовити новорічний декор своїми руками, без пластику чи інших шкідливих матеріалів. 

Варто обирати лише якісні ялинкові прикраси - вони тішитимуть око не один рік.

Раніше ми повідомляли, що на Софіївській площі в Києві засвітили головну ялинку країни.

Також читайте, як виникає алергія на ялинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикрасиялинкарікНовий рік