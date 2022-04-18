Втрат немає? Рідні моряків з крейсера Москва відкрито заговорили про загиблих

Рідні моряків з крейсера Москва, який був вражений двома українськими ракетами "Нептун" , почали в соціальних мережах публікувати правду про загиблих.

Що відомо про загиблих моряків з крейсера Москва на цей момент – читайте нижче.

Дмитро Шкребець з окупованої Ялти повідомив про свого сина Єгора. Хлопець проходив службу на потонулому ракетному крейсері Москва і судячи з даних - був строковиком.

Про загибель сина командування флоту не повідомило, його просто внесли до списків безвісти зниклих. Але Шкребець впевнений, що син загинув.

"Мій син-строковик, як мені повідомили безпосередні командири крейсера Москва, серед загиблих і поранених не числиться і внесений до списку зниклих безвісти. Строковик, який не повинен був брати участь у бойових діях, числиться зниклим безвісти. Хлопці, пропав безвісти у відкритому морі!!! Після моїх спроб уточнити дані про подію командир крейсера і його зам перестали виходити на зв'язок. Я запитав прямо, чому ви, офіцери, живі, а мій син, солдат строкової служби, загинув?"- написав чоловік на своїй сторінці.

Єгор Шкребець був призваний на військову службу 2 липня 2021 року. На крейсері Москва служив на посаді корабельного кока.

Варто відзначити, що публікацію Дмитра Шкребця кілька разів видаляли з VK, а потім заблокували його сторінку повністю.

Пізніше батько і мати Єгора Шкребця дали коментар виданню The Insider. Вони повідомили, що побували в госпіталі в скелястій бухті, куди привезли поранених моряків з крейсера "Москва". Там знаходиться близько 200 постраждалих. Але на самому кораблі було понад 500 осіб.

"Ми кожну обпалену дитину дивилися. Не можу передати, як це важко, але я свого не знайшла. Там було всього лише двісті осіб, а на крейсері було понад п'ятсот. Де інші? І Краснодар підняли, і все інше, все обдзвонили, але не можемо знайти", - сказала Ірина Шкребець.

Вони вже зверталися до військово-морського флоту і ФСБ Севастополя з вимогою показати списки загиблих і поранених, але їх там просто "послали".

Ще про одного зниклого повідомила мешканка Санкт-Петербурга Уляна Тарасова. 47-річна жінка повідомила, що її син Марк проходив строкову службу на крейсері "Москва" з 15 грудня 2021 року.

Уляна Тарасова розповіла, що її син Марк зник безвісти на крейсері "Москва".

Ще раніше про загибель свого чоловіка повідомила Варвара Вахрушева. Її чоловік Іван Вахрушев служив на крейсері Москва у званні мічмана, в бойовій частині номер 5, яка відповідає за експлуатаційну безпеку корабля.

У своїй публікації в соціальних мережах жінка розповіла, що чоловік загинув при виконанні своїх обов'язків. Вона підтвердила "Схемам", що тіло мічмана знайшли і їй повідомили про його загибель. Також Вахрушева розповіла, що безвісти пропало 27 осіб.

Ще одна жінка на умовах анонімності розповіла журналістам про те, що на крейсері загинули близько 40 осіб.

"Загинуло близько сорока осіб. Кілька людей зникли безвісти. І дуже багато поранених. Поранені, в основному, з відірваними кінцівками, тому що були такі вибухи — і те, що здетонувало, і те, що потрапили ракети", - розповіла жінка.

Її син був призваний на службу в Чорноморський флот РФ до початку війни в Україні. Він вийшов на зв'язок з матір'ю 15 квітня – на другий день після краху крейсера.

"Син сказав, що крейсер був підбитий з суші, з українського боку. Просто так пожежа б не сталася. Є загиблі, є поранені, є зниклі безвісти. Син мені подзвонив, коли їм дали телефони", - розповіла мати строковика.

За її словами, син під час розмови плакав і говорив, що ніколи б не подумав, "що в мирний, в принципі, час" потрапить в таке місиво.

"Це жахливо. І в ЗМІ, зрозуміло, що не говорять всіх подробиць. Чому? Тому що Міністерство оборони не хоче визнавати поразку з боку України. Не хоче визнавати, що такий крейсер зазнав аварії", - підкреслила жінка.