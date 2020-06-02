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Під Києвом випав літній сніг: з'явилося відео

STYLERЖиття    02.06.2020 - 14:45
Під Києвом випав літній сніг: з'явилося відео
Під Києвом випав сніг (колаж: РБК-Україна)

У Київській області 2 червня випав сніг

У Київській області 2 червня випав літній сніг, який йшов близько 10 хвилин. Звичайно ж, покрив швидко танув, але подекуди місцями лежали дрібні "кучугури".

У мережі з'явилося відео, опубліковане Telegram-каналом "Політика Страни", на якому видно невеликі скупчення снігу. Літній сніг на другий день червня побачили жителі села Демидів Вишгородського району, що за 40 кілометрів від столиці.

"В селищі Демидів 2 червня випав сніг. Йшов близько 10 хвилин. Саме час грати в сніжки. 2020, може вистачить?" - підписали відео, а користувачі мережі просять "літо зупинитися" і подивитися на календар.

Літо зупинись! Що ти робиш? І це не Карпати, а Київська область.

Опубліковано Світланою Мащенко Вівторок, 2 червня 2020 р.

В Київській області випав літній сніг (відео: facebook.com)

Зазначимо, що Карпати другий день поспіль, попри календарне літо, засипає снігом. У мережі поширюються яскраві фото засніжених гір, а ось синоптики прогнозують, що вже дуже скоро в Україну прийде серйозне потепління. Так що +25+27 за Цельсієм чекати залишилося недовго.

Раніше ми писали, що синоптики приголомшили новими даними на погоду в Україні в червні.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України снег
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