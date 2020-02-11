Потепління не за горами: синоптики назвали дату підвищення температури повітря

Погода в Україні в останні дні згадала про те, що лютий – це зимовий місяць і відсипала щедро і морозів і велику кількість снігу в більшості областей. Похолодання і сльота зовсім скоро зміниться черговим потеплінням і синоптики розповіли, коли температура повітря знову піде вгору, а в Україну повернеться сонце.

Так, у неділю, 16 лютого, в більшості регіонів країни очікується суха погода, місцями хмарна, але без опадів. Частина України опиниться в зоні теплого антициклону, який принесе з собою підвищення температури повітря на заході, півдні та в центрі країни.

На сході буде сухо, місцями сильна хмарність, опади не прогнозуються. Вночі від -4 до -6 градусів, вдень температура повітря підвищиться до 0 +3 градусів.

У північних областях опадів не буде, вночі від 0 до -2 градусів, удень стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до +4 градусів.

На півдні країни очікується ясна та суха погода, вночі від -2 до +3 градусів, вдень повітря прогріється до +4 +7 градусів. У Криму сухо, сонячно, вночі -1 +1, вдень від +5 до +7 градусів.

У західних областях буде тепліше всього, синоптики прогнозують ясну сонячну погоду, з невеликою хмарністю. Вночі в регіоні від 0 до -2 градусів, місцями до -4 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +6 до +8 градусів.

В центральній частині країни буде хмарно, але без опадів, сильна хмарність. Вночі температура повітря буде коливатися від 0 до -2 градусів, вдень прогріється до +2 +5 градусів.

У Києві 16 лютого буде хмарно, без опадів. Вночі 0 -2 градуси, вдень від +3 до +5 градусів.

Карта погоди в Україні 16 лютого

Тим часом, в середу, 12 лютого, в Україні очікується мокрий сніг, сніг з дощем, невеликі морози та сильний вітер.

На сході країни пройдуть сильні дощі з мокрим снігом. Вночі від 0 до -6 градусів, вдень від +1 до +4 градусів.

У південних областях опади у вигляді дощу і невеликого снігу пройдуть тільки в Криму та в Херсонській області, в інших областях – сухо. Нічна температура в регіоні буде коливатися від 0 до +3 градусів, вдень від +6 до +8 градусів.

На півночі країни синоптики обіцяють мокрий сніг, сніг з дощем, вітер до 12 м/с. Температура повітря коливатиметься вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +2 до +4 градусів.

У західних областях мокрий сніг пройде в Закарпатті, в Івано-Франківській та Хмельницькій областях, а також на Волині, в інших областях сухо. Нічна температура повітря складе від -1 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +2 до +5 градусів.

В центральній частині країни йтиме мокрий сніг, очікується сильний вітер. Вночі від -1 до +2 градусів, вдень потеплішає до +2 +4 градусів.

У Києві 12 лютого пройде мокрий сніг, сніг з дощем, вітер західний, до 12 м/с. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень +2 +4 градуси.

Карта погоди в Україні на 12 лютого