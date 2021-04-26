Нічні морози і потепління вдень: кому пощастить з погодою

Погода в Україні приготувала ще один неприємний сюрприз у вигляді нічних морозів наприкінці квітня. Синоптики прогнозують до -3 градусів у більшості регіонів країни. Однак вдень стовпчики термометрів знову поповзуть вгору.

Про те, яка погода чекає українців, розповіли на сайті Українського гідрометцентру.

На сході країни морози захоплять всі області, очікується від -1 до -3 градусів. Вдень прогріється до + 9 + 12 градусів. У Дніпрі пройде дощ у денний час.

У південних областях опади прогнозуються в денний час, температура вночі від +1 до +4 градусів. Вдень від + 7 до +11 градусів. У Криму без істотних опадів, вночі + 3 +5 градусів, вдень +9 + 11 градусів.

На півночі вночі від -1 до -3 градусів, вдень прогріється до +9 +11 градусів. Істотні опади не прогнозуються.

У західній частині країни синоптики прогнозують нічні морози від -1 до -3 градусів, вдень повітря прогріється до +8 +11 градусів, місцями до +14 градусів. Опади не прогнозуються, можливий сильний вітер.

У центральних областях без опадів, невеликий вітер. Нічна температура становитиме -1 -3 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть від + 9 до + 11 градусів.

У Києві 27 квітня без істотних опадів, вночі від 0 до -2 градусів, вдень прогріється до +9 +11 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 27 квітня