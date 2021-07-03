Бійка на проспекті Пушкіна в Дніпрі: оголошено план "Перехоплення"

У Дніпрі на перехресті проспекту Пушкіна і вулиці Юрія Савченко ввечері, 2 липня, сталася бійка. На місці зібралося кілька десятків молодих людей і багато поліції.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний" з місця подій.

Причиною стало проведення демонтажу незаконно встановлених бігбордів. За даними журналістів, білборди нібито належать одній з компаній Загіда Краснова.

У процесі конфлікту, влаштованого тітушками, був важко поранений один із співробітників КП "Муніципальна Варта", які на місці демонтажу забезпечували порядок.

У прес-службі ГУ НП в Дніпропетровській області розповіли, що за фактом події слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями хуліганство і загроза журналістам.

За грубе порушення громадського порядку та за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень поліцейські доставили у відділення поліції п'ятьох учасників конфлікту.

Крім того, як стало відомо "Дніпру Оперативному", в Дніпрі на даний момент оголошено план "Перехоплення".

Правоохоронці розшукують автомобіль MAZDA синього кольору, з якого вибігли невідомі, здійснили перестрілку і зникли в невідомому напрямку.

Також відомо, що даний автомобіль належить Іщенку Руслану, який є директором ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ", зареєстрованого за адресою Січеславська Набережна, 19Д в місті Дніпро.

Варто відзначити, що за цією ж адресою розташований ресторан-клуб RIO.