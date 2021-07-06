Бійка в Дніпрі: стали відомі нові подробиці конфлікту через білборди

Увечері 2 липня комунальні служби приїхали демонтувати незаконно встановлений рекламний білборд, що належить одній з фірм місцевого бізнесмена і політика Загіда Краснова, що знаходиться на перетині вулиці Савченко та пр. Пушкіна.

За даними місцевого видання "Наше місто", щоб перешкодити комунальникам виконати рішення міської влади, на місце прибув прес-секретар Краснова і депутат міськради від його політсили Катерина Збарська з помічниками і знімальними групами місцевих телеканалів, а також молоді люди спортивної статури.

В результаті було зупинено рух транспорту, пошкоджена комунальна техніка. Пізніше між учасниками бійки сталася перестрілка.

Як пише "Обозреватель", комунальники, які були залучені до знесення щита на Пушкіна, в приватній бесіді кажуть: відчувають відчуття дежавю.

Зокрема, у 2017 році при демонтажі бордів Краснова міська влада Дніпра (вигравши суди всіх інстанцій, які визнали рекламні конструкції Краснова не тільки незаконними, а й травмонебезпечними) також зіткнулися з опором.

Люди, яких пов'язують з Красновим, погрожували, блокували і били комунальників, ламали міську техніку і транспорт. Тоді завдяки втручанню вищого керівництва МВС (в Дніпро прибула спеціальна комісія з Києва) і максимальному розголосу ситуацію змогли повернути в правове русло.

Під час бійки у 2017 році (архівне фото)

"У Дніпрі в наявності існування справжнього мафіозного угруповання, з усіма притаманними їй характеристиками: маріонетковими депутатами, кишеньковими ЗМІ, силовими загонами бойовиків і налагодженими корупційними зв'язками в правоохоронній системі, парадоксальною живучістю і, по всій видимості, винятковою "договороздатністю", - пише "Обозреватель".

Нагадаємо, Загід Краснов родом з Дагестану, в Україну приїхав в 90-х роках на навчання. За даними УП, у 90-ті його пов'язували з кришуванням металобрухту.

Краснов - доларовий мільйонер. В офіційних активах кандидата і його сім'ї - бізнес у сфері нерухомості, виробництва електроенергії, готельній сфері, акції "Дніпропетровського стрілочного заводу" і "запорізького заводу залізобетонних шпал".

При Леоніді Кучмі Краснов працював у Комітеті по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові. На виборах 2004 року очолив і фінансував Дніпропетровський штаб Віктора Ющенка. У 2005 році Краснов пішов на місцеві вибори на чолі політсили Павла Лазаренка "Громада".

У міськраді партія Краснова-Лазаренка створила коаліцію з "Партією регіонів".

Під час Революції Гідності політик знову швидко зорієнтувався і фінансово підтримував Євромайдан.

Зараз Краснов-депутат міськради від місцевої партії"Громадянська сила".