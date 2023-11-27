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Потап и Каменских развелись? Стало известно, почему пара не признается

Потап и Настя Каменских разошлись, но не признаются (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Слухи о том, что Потап и Настя Каменских разошлись ходят уже давно. Парочку уже давно никто не видел вместе, а сам Алексей Потапенко заграницей, а Настя - в Украине. При всем этом знаменитости хранят молчание и не признаются, что уже не вместе.

Почему пара не признается - читайте в материале Styler ниже.

В материале были использованы видео блогеров Артура Адамова и Богдана Беспалова.

Разошлись ли Потап и Настя Каменских

Например, блогер и радиоведущий Артур Адамов в программе на Люкс ФМ поделился инсайтом и приоткрыл завесу тайны об отношениях звезд.

"Недавно я услышал в частном разговоре, что Потам и Настя Каменских развелись. Он сейчас живет за границей, а Настя тусуется в Украине. С собачкой в лесу гуляет - я видел в Instagram. Я не могу понять, почему это она в Украине. Они же вместе уезжали. Она очень быстро вернулась",  - сказал он.

Он отметил, что на данный момент Каменских пока не готова сообщить о своем решении, однако через некоторое время знаменитая пара официально объявит о разводе.

"Буквально через неделю они объявят об этом", - отметил Адамов.

Так, Богдан Беспалов в своем новом видео рассказал, что Настя уже несколько месяцев ведет переговоры с одним из известных музыкальных лейблов, чтобы присоединиться к нему.

После этого она объявит о том, что отношения с Потапом - закончены.

"Настя - умная дамочка. Она пытается отойти от имени Алексея и его репутации и сделать свой фундамент", - рассказал блогер.

По словам Беспалова, Настя готовит "план отхода" к более серьезным игрокам шоу-бизнеса.

Напомним, что Настя и Потап поженились в мае 2019 года, до этого они тщательно скрывали свои отношения от публики. До этого рэпер был в браке с Ириной Горовой, которая родила ему сына Андрея.

Чем "зашкварился" Потап

В последние два года украинский рэпер и продюсер Потап неоднократно оказывался в эпицентре скандалов. Отметим, что один из последних скандалов с Потапом - уж слишком "зашкварный". Недавно он был замечен в Дубае, где развлекался в элитном ресторане, где были и россияне.

А до этого многие украинцы критиковали рэпера за то, что он уехал из страны за несколько дней до начала войны, таким образом прячась от мобилизации.

 

Ранее Потап внезапно обратился к Каменских после ее песни о любви с другим.

Весной Каменских лишь "подогрела" интерес фанатов, когда заявила, что она "не вместе" с Потапом.

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Настя КаменскихПотап