Її вчинок вразив усіх: під Одесою жінка знайшла на смітнику велику суму грошей

В селі Шевченкове Одеської області жінка виявила на сміттєзвалищі велику суму грошей в старому матраці, який викинули разом з мотлохом. Деталі незвичайної події повідомляє видання OBOZREVATEL.

Жінка, яка знайшла знахідку, живе дуже бідно, але вона чесна і богобоязлива людина. На місцеве сміттєзвалище вона ходить збирати речі або залишки викинутих продуктів. В один з таких походів вона і знайшла велику суму грошей, яка була зашита в старому матраці.

Незважаючи на свою бідність, жінка не стала приховувати свою знахідку, а віддала її в місцеву церкву – Іоанно-Богословський храм УПЦ МП. Як розповіли місцеві жителі, точна сума невідома, але цілком пристойна.

"Наш батюшка Василь оголосив у церкві, що, якщо знайдеться господар, хай прийде і гроші повернуть. Але господаря в живих вже немає, а ті, кому дісталося його майно і різні пожитки, вивозили їх на смітник і про гроші навіть не знали, тому викинули разом з мотлохом", - розповіли селяни.

Вони попросили настоятеля храму віддати ці гроші бідній жінці, щоб вона витратила на власні потреби. Однак у храмі відповіли, що на знайдений скарб не претендують. Найближчим часом збереться Рада церкви, туди запросять сім'ю, яка знайшла ці гроші і всі разом вони вирішать, що робити з цим багатством.