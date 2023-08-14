Пострадавший от обстрела 14-летний Богдан из Харькова прошел курс реабилитации от Фонда Ахметова

Харьковчанину Богдану Ковгунову – 14 лет. Год назад во время массированного обстрела города одна из ракет попала во двор дома его семьи. Богдан получил контузию. Позже врачи установили диагноз "черепно-мозговая травма".

Фонд Рината Ахметова предложил помощь семье подростка, и в этом месяце Богдан прошел реабилитацию в санатории на Закарпатье.

"Это очень важно. Во-первых, ребенку нужно оздоровиться, набраться сил для нового учебного года. Во-вторых, свежий воздух, общение со сверстниками: все ведет к улучшению. Нам здесь очень нравится. Спасибо Ринату Ахметову и его команде", - говорит отец, находившийся в санатории вместе с парнем.

После ракетного удара главным было то, что Богдан - живой. Его немного оглушило, однако ни родители, ни сам подросток не придали этому значения: выжил, царапин и крови нет. Но впоследствии стали очевидными возникшие или ухудшившиеся проблемы со здоровьем. Врачи сказали, что это - последствия травмы. О возможности пройти курс реабилитации от фонда мама Богдана узнала из соцсетей.

Я знал, что поеду в санаторий, пройду реабилитацию и поправлюсь. Я посещаю соляную комнату, ингаляции, массаж, лечебные ванны, бассейн. И еще играю в баскетбол. Здесь врачам к тебе не безразлично. Они делают все возможное, чтобы пациенту было хорошо", - рассказывает Богдан.

Мечта и цель Богдана - защищать свою страну. Он хочет стать профессиональным военным и учится в кадетском корпусе. А пока восстанавливается после травмы, укрепляет здоровье и имеет большие планы.

"Основная цель - это психологическая реабилитация, которую Богдан получает в сочетании с лечебными процедурами, которые обязательно дают хороший эффект. Отец говорит, что парень стал спокойнее, лучше спит, уменьшились проявления головных болей. И сам Богдан отмечает приподнятое настроение, говорит, что перестал чего бояться", - рассказала Снежана Чеботарева, главный врач санатория "Боржава".

К участию в проекте "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей" приглашаются дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Оставить заявку можно по ссылке: akhmetovfoundation.org/s/d3a7be. Уточнение - по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.