Пострадавшие от подтоплений в Херсонской области могут получить финансовую помощь: сколько платят и как оформить

Как получить помощь от ООН

Международная организация по миграции (МОМ) выплачивает пострадавшим в результате подтопления по 6 600 гривен.

Для получения консультаций и регистрации необходимо обратиться на горячую линию Минреинтеграции:

по номеру 15-48

на линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39

В Министерстве отмечают, что помощь обязаны оказывать все управления социальной защиты. В их числе Минреинтеграции, Минсоцполитики, Минфин, Укрпочта, Международная организация по миграции (МОМ), Николаевская и Херсонская областные военные администрации (ОВА).

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Лица, выехавшие из подтопленных районов с шестого июня, имеют право на получение выплат размером 5 000 гривен на каждого члена семьи.

Подать обращение о назначении пособия можно не позднее 31 августа 2023 года. Заявление о получении помощи следует предоставить органу социальной защиты населения по вашему адресу фактического места жительства.

Какие документы необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, или єДокумент

документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

свидетельство рождения ребенка, если у вас есть дети

Если какие-то документы были утрачены, можно предоставлять их фото- и сканкопии.

Куда выплачивают деньги

Выплата производится на номер банковской карты через учреждения уполномоченных банков или через отделения Укрпочты.