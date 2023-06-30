Пострадавшие от подтоплений в Херсонской области могут получить финансовую помощь: сколько платят и как оформить

В результате подрыва Каховской ГЭС пострадали многие частные дома, сельские хозяйства, предприятия и т. д. В зону затопления попали сразу 46 населенных пунктов. Вместе с тем, большое количество жителей осталось без собственного дома и вещей первой необходимости.
Потому украинцы, пострадавшие от катастрофы, могут оформить денежную помощь от ООН. Как это сделать, рассказали на сайте Минреинтеграции.
Международная организация по миграции (МОМ) выплачивает пострадавшим в результате подтопления по 6 600 гривен.
Для получения консультаций и регистрации необходимо обратиться на горячую линию Минреинтеграции:
В Министерстве отмечают, что помощь обязаны оказывать все управления социальной защиты. В их числе Минреинтеграции, Минсоцполитики, Минфин, Укрпочта, Международная организация по миграции (МОМ), Николаевская и Херсонская областные военные администрации (ОВА).
Лица, выехавшие из подтопленных районов с шестого июня, имеют право на получение выплат размером 5 000 гривен на каждого члена семьи.
Подать обращение о назначении пособия можно не позднее 31 августа 2023 года. Заявление о получении помощи следует предоставить органу социальной защиты населения по вашему адресу фактического места жительства.
Какие документы необходимо иметь
Если какие-то документы были утрачены, можно предоставлять их фото- и сканкопии.
Куда выплачивают деньги
Выплата производится на номер банковской карты через учреждения уполномоченных банков или через отделения Укрпочты.
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