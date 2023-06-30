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Пострадавшие от подтоплений в Херсонской области могут получить финансовую помощь: сколько платят и как оформить

Как получить помощь от ООН (фото: facebook.com/VitaliiKimODA)
Автор: Юлия Гаюк

В результате подрыва Каховской ГЭС пострадали многие частные дома, сельские хозяйства, предприятия и т. д. В зону затопления попали сразу 46 населенных пунктов. Вместе с тем, большое количество жителей осталось без собственного дома и вещей первой необходимости.

Потому украинцы, пострадавшие от катастрофы, могут оформить денежную помощь от ООН. Как это сделать, рассказали на сайте Минреинтеграции.

Как получить помощь от ООН

Международная организация по миграции (МОМ) выплачивает пострадавшим в результате подтопления по 6 600 гривен.

Для получения консультаций и регистрации необходимо обратиться на горячую линию Минреинтеграции:

  • по номеру 15-48
  • на линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39

В Министерстве отмечают, что помощь обязаны оказывать все управления социальной защиты. В их числе Минреинтеграции, Минсоцполитики, Минфин, Укрпочта, Международная организация по миграции (МОМ), Николаевская и Херсонская областные военные администрации (ОВА).

Кабмин принял решение о выдаче помощи украинцам

Лица, выехавшие из подтопленных районов с шестого июня, имеют право на получение выплат размером 5 000 гривен на каждого члена семьи.

Подать обращение о назначении пособия можно не позднее 31 августа 2023 года. Заявление о получении помощи следует предоставить органу социальной защиты населения по вашему адресу фактического места жительства.

Какие документы необходимо иметь

  • документ, удостоверяющий личность, или єДокумент
  • документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
  • свидетельство рождения ребенка, если у вас есть дети

Если какие-то документы были утрачены, можно предоставлять их фото- и сканкопии.

Куда выплачивают деньги

Выплата производится на номер банковской карты через учреждения уполномоченных банков или через отделения Укрпочты.

Раньше мы рассказывали о том, как украинцам получить электротехнику бесплатно.

Читайте также, кто из украинских беженцев может получить помощь в размере 9 000 гривен.

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