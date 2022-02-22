Постійний стрес може вбити людину: що потрібно знати, щоб уникнути небезпеки

Як показують різні дослідження, сильний психологічний стрес дійсно пов'язаний з розвитком серцево-судинних захворювань, підвищенням кров'яного тиску, серцевими нападами та інсультами.

Сильні постійні стреси б'ють по здоров'ю людини також, як і ці проблеми:

Ожиріння

Підвищений артеріальний тиск

Куріння

Високий рівень холестерину

Низька фізична активність

Що таке стрес

Стрес - це не завжди відповідь нервової системи на погані ситуації та події. Буває, що виникає короткочасний стрес на тлі чогось хорошого.

І це дає енергію, щоб закінчити проєкт, поліпшити результат у публічних виступах, прийняти швидко якесь рішення. У тому числі й в критичних ситуаціях.

Стрес може виникнути при укладанні шлюбу, при переїзді в новий будинок, при знайомстві з новими людьми.

Тривалий стрес (хронічний) може бути результатом постійного занепокоєння з приводу роботу, стосунків, стану здоров'я, економічних обставин.

Він проявляється такими симптомами:

Дратівливість

Депресія

Занепокоєння

Розмірковування

Нудьга

У більш важких випадках людина може відчувати напругу в м'язах, відсутність енергії, безсоння, головні болі та розлади шлунка.

Тривалий хронічний стрес призводить до неможливості контролювати свої емоції або вчинки. Можуть бути часті перепади настрою.

Стреси активізують центр страху в мозку, і ваше тіло отримує сигнал: "бий або біжи". І це проявляється не тільки в критичних ситуаціях, але і в повсякденних – на роботі, за кермом автомобіля, під час походу в супермаркет. Напруга посилає потік кортизолу (гормону стресу) у ваше тіло.

З часом хронічні стреси викликають підвищений артеріальний тиск, підвищене запалення, зниження кровотоку до серця і ризик розвитку серцевого нападу та інсульту.

Як показав аналіз досліджень у 2021 році, негативний вплив має і фізичний стрес організму, і розумовий.

Учасники піддавалися фізичному і психічному стресу і після проводилися виміри припливів крові до серця. І виявилося, що сильніше по роботі серця вдарили психічні стреси.

Ці пацієнти частіше переносили серцеві напади та вмирали від серцево-судинних захворювань. Досить протягом року перебувати в постійному стресі, щоб ризик серцевого нападу виріс у два рази в наступні п'ять років.

Як впоратися з постійним стресом

Універсального способу для кожної людини не існує, і доведеться витратити тижні та місяці, щоб з'ясувати, які саме методи управління стресом допоможуть вам.

Але медики назвали кілька способів, які допоможуть практично будь-якій людині впоратися з хронічними стресами:

Фізична активність. Більше рухайтеся, робіть зарядку, почніть з 15-20 хвилин ходьби в день і поступово збільшуйте тем і тривалість.

Це допомагає знизити кров'яний тиск, контролювати вагу, боротися з багатьма серцево-судинними захворюваннями.

Фізичні вправи знижують рівень кортизолу і вивільняють ендорфіни (гормони, які борються зі стресом і зміцнюють кровообіг).

Нормалізуйте сон. Сон і стрес взаємопов'язані. Постійний недосип підсилює стрес і його симптоми.

Створіть сприятливу атмосферу в спальні - там повинно бути прохолодно, тихо і темно. Постарайтеся не переривати свій цикл сну і відмовтеся від вечірніх тренувань перед сном. І від вечері.

Постарайтеся спати не менше 7-8 годин щодня. Якщо потрібно - виділіть ще годину на сон днем. Сон також знижує рівень кортизолу.

Залишайтеся на зв'язку з друзями. Не замикайтеся в чотирьох стінах, приймайте запрошення в гості. Зустріч з друзями або вечеря з сім'єю – це більше, ніж просто обмін новинами.

Дружне ставлення і спілкування допоможуть поліпшити ваш стан, підтримають роботу серця і знизять рівень стресу.

Використовуйте доступні засоби. Медитації, спеціальні техніки дихання, м'які форми вправ, йога, тай-чи – все це працює на активацію парасимпатичної системи організму. Це допомагає заспокоїти мозок і знизити рівень стресу.

Відволікайтеся. Знайдіть нове хобі або варіанти проведення часу. Це не позбавить від хронічного стресу, але знизить кількість негативних думок і прожене тривогу. Коли ви не зосереджені на проблемах, мозок і тіло отримують можливість розслабитися.

Правильне харчування. Додайте у свій раціон корисну їжу для серця - фрукти, овочі, нежирні білки (риба, птиця, горіхи, бобові), цільнозернові продукти. Така їжа знижує рівень холестерину і допомагає контролювати вагу і рівень цукру в крові.

Відвідайте фахівця. Якщо всі доступні засоби зниження стресу не допомагають і сон не відновлюється - зверніться до фахівця, який призначить вам необхідні ліки.