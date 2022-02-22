Постоянный стресс может убить человека: что нужно знать, чтобы избежать опасности

Постоянный стресс может стать причиной развития очень опасных состояний у человека. И пребывание в стрессе в течении длительного времени сокращает длительность жизни в разы и делает ее совершенно невыносимой.
Как стресс связан с сердечным приступом и какие болезни он еще вызывает, рассказали в Healthline.
Как показывают различные исследования, сильный психологический стресс действительно связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, повышением кровяного давления, сердечными приступами и инсультами.
Сильные постоянные стрессы бьют по здоровью человека также, как и эти проблемы:
Стресс – это не всегда ответ нервной системы на плохие ситуации и события. Бывает, что возникает кратковременный стресс на фоне чего-то хорошего.
И это дает энергию, чтобы закончить проект, улучшить результат в публичных выступлениях, принять быстро какое-то решение. В том числе, и в критических ситуациях.
Стресс может возникнуть при заключении брака, при переезде в новый дом, при знакомстве с новыми людьми.
Длительный стресс (хронический) может быть результатом постоянного беспокойства по поводу работу, отношений, состояния здоровья, экономических обстоятельств.
Он проявляется такими симптомами:
В более тяжелых случаях человек может чувствовать напряжение в мышцах, отсутствие энергии, бессонницу, головные боли и расстройства желудка.
Длительный хронический стресс приводит к невозможности контролировать свои эмоции или поступки. Могут быть частые перепады настроения.
Стрессы активизируют центр страха в мозге, и ваше тело получает сигнал: "бей или беги". И это проявляется не только в критических ситуациях, но и в повседневных – на работе, за рулем автомобиля, во время похода в супермаркет. Напряжение посылает поток кортизола (гормона стресса) в ваше тело.
Со временем хронические стрессы вызывают повышенное артериальное давление, повышенное воспаление, снижение кровотока к сердцу и риск развития сердечного приступа и инсульта.
Как показал анализ исследований в 2021 году, негативное воздействие имеет и физический стресс организма, и умственный.
Участники подвергались физическому и психическому стрессу и после проводились замеры притоков крови к сердцу. И оказалось, что сильнее по работе сердца ударили психические стрессы.
Эти пациенты чаще переносили сердечные приступы и умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. Достаточно в течение года находиться в постоянном стрессе, чтобы риск сердечного приступа вырос в два раза в следующие пять лет.
Универсального способа для каждого человека не существует, и придется потратить недели и месяцы, чтобы выяснить, какие именно методы управления стрессом помогут вам.
Но медики назвали несколько способов, которые помогут практически любому человеку справиться с хроническими стрессами:
Физическая активность. Больше двигайтесь, делайте зарядку, начните с 15-20 минут ходьбы в день и постепенно увеличивайте тем и продолжительность.
Это помогает снизить кровяное давление, контролировать вес, бороться со многими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Физические упражнения снижают уровень кортизола и высвобождают эндорфины (гормоны, которые борются со стрессом и укрепляют кровообращение).
Нормализуйте сон. Сон и стресс взаимосвязаны. Постоянный недосып усиливает стресс и его симптомы.
Создайте благоприятную атмосферу в спальне – там должно быть прохладно, тихо и темно. Постарайтесь не прерывать свой цикл сна и откажитесь от вечерних тренировок перед сном. И от ужина.
Постарайтесь спать не менее 7-8 часов ежедневно. Если нужно – выделите еще час на сон днем. Сон также снижает уровень кортизола.
Оставайтесь на связи с друзьями. Не замыкайтесь в четырех стенах, принимайте приглашения в гости. Встреча с друзьями или ужин с семьей – это больше, чем просто обмен новостями.
Дружеские отношение и общение помогут улучшить ваше состояние, поддержат работу сердца и снизят уровень стресса.
Используйте доступные средства. Медитации, специальные техники дыхания, мягкие формы упражнений, йога, тай-чи – все это работает на активацию парасимпатической системы организма. Это помогает успокоить мозг и снизить уровень стресса.
Отвлекайтесь. Найдите новое хобби или времяпровождение. Это не избавит от хронического стресса, но снизит количество негативных мыслей и прогонит тревогу. Когда вы не сосредоточены на проблемах, мозг и тело получают возможность расслабиться.
Правильное питание. Добавьте в свой рацион полезную пищу для сердца – фрукты, овощи, нежирные белки (рыба, птица, орехи, бобовые), цельнозерновые продукты. Такая пища снижает уровень холестерина и помогает контролировать вес и уровень сахара в крови.
Посетите специалиста. Если все доступные средства снижения стресса не помогают и сон не восстанавливается – обратитесь к специалисту, который назначит вам необходимые лекарства.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали способ физической активности, который снимает стресс.
А также рассказывали о том, как справиться с гневом и яростью.