Постоянный стресс может убить человека: что нужно знать, чтобы избежать опасности

Как показывают различные исследования, сильный психологический стресс действительно связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, повышением кровяного давления, сердечными приступами и инсультами.

Сильные постоянные стрессы бьют по здоровью человека также, как и эти проблемы:

Ожирение

Повышенное артериальное давление

Курение

Высокий уровень холестерина

Низкая физическая активность

Что такое стресс

Стресс – это не всегда ответ нервной системы на плохие ситуации и события. Бывает, что возникает кратковременный стресс на фоне чего-то хорошего.

И это дает энергию, чтобы закончить проект, улучшить результат в публичных выступлениях, принять быстро какое-то решение. В том числе, и в критических ситуациях.

Стресс может возникнуть при заключении брака, при переезде в новый дом, при знакомстве с новыми людьми.

Длительный стресс (хронический) может быть результатом постоянного беспокойства по поводу работу, отношений, состояния здоровья, экономических обстоятельств.

Он проявляется такими симптомами:

Раздражительность

Депрессия

Беспокойство

Размышления

Тоска

В более тяжелых случаях человек может чувствовать напряжение в мышцах, отсутствие энергии, бессонницу, головные боли и расстройства желудка.

Длительный хронический стресс приводит к невозможности контролировать свои эмоции или поступки. Могут быть частые перепады настроения.

Стрессы активизируют центр страха в мозге, и ваше тело получает сигнал: "бей или беги". И это проявляется не только в критических ситуациях, но и в повседневных – на работе, за рулем автомобиля, во время похода в супермаркет. Напряжение посылает поток кортизола (гормона стресса) в ваше тело.

Со временем хронические стрессы вызывают повышенное артериальное давление, повышенное воспаление, снижение кровотока к сердцу и риск развития сердечного приступа и инсульта.

Как показал анализ исследований в 2021 году, негативное воздействие имеет и физический стресс организма, и умственный.

Участники подвергались физическому и психическому стрессу и после проводились замеры притоков крови к сердцу. И оказалось, что сильнее по работе сердца ударили психические стрессы.

Эти пациенты чаще переносили сердечные приступы и умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. Достаточно в течение года находиться в постоянном стрессе, чтобы риск сердечного приступа вырос в два раза в следующие пять лет.

Как справиться с постоянным стрессом

Универсального способа для каждого человека не существует, и придется потратить недели и месяцы, чтобы выяснить, какие именно методы управления стрессом помогут вам.

Но медики назвали несколько способов, которые помогут практически любому человеку справиться с хроническими стрессами:

Физическая активность. Больше двигайтесь, делайте зарядку, начните с 15-20 минут ходьбы в день и постепенно увеличивайте тем и продолжительность.

Это помогает снизить кровяное давление, контролировать вес, бороться со многими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Физические упражнения снижают уровень кортизола и высвобождают эндорфины (гормоны, которые борются со стрессом и укрепляют кровообращение).

Нормализуйте сон. Сон и стресс взаимосвязаны. Постоянный недосып усиливает стресс и его симптомы.

Создайте благоприятную атмосферу в спальне – там должно быть прохладно, тихо и темно. Постарайтесь не прерывать свой цикл сна и откажитесь от вечерних тренировок перед сном. И от ужина.

Постарайтесь спать не менее 7-8 часов ежедневно. Если нужно – выделите еще час на сон днем. Сон также снижает уровень кортизола.

Оставайтесь на связи с друзьями. Не замыкайтесь в четырех стенах, принимайте приглашения в гости. Встреча с друзьями или ужин с семьей – это больше, чем просто обмен новостями.

Дружеские отношение и общение помогут улучшить ваше состояние, поддержат работу сердца и снизят уровень стресса.

Используйте доступные средства. Медитации, специальные техники дыхания, мягкие формы упражнений, йога, тай-чи – все это работает на активацию парасимпатической системы организма. Это помогает успокоить мозг и снизить уровень стресса.

Отвлекайтесь. Найдите новое хобби или времяпровождение. Это не избавит от хронического стресса, но снизит количество негативных мыслей и прогонит тревогу. Когда вы не сосредоточены на проблемах, мозг и тело получают возможность расслабиться.

Правильное питание. Добавьте в свой рацион полезную пищу для сердца – фрукты, овощи, нежирные белки (рыба, птица, орехи, бобовые), цельнозерновые продукты. Такая пища снижает уровень холестерина и помогает контролировать вес и уровень сахара в крови.

Посетите специалиста. Если все доступные средства снижения стресса не помогают и сон не восстанавливается – обратитесь к специалисту, который назначит вам необходимые лекарства.