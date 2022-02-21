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Постковід може вдарити по нервах і психіці: названі основні симптоми

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Понеділок 21 лютого 2022 18:01
Постковід може вдарити по нервах і психіці: названі основні симптоми Лікарі назвали неврологічні та психічні прояви постковіду (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Наслідки коронавірусної хвороби можуть бути різні й у багатьох виникають симптоми неврологічних і психічних розладів. Такі проблеми можуть бути навіть у тих, хто перехворів в легкій або безсимптомній формі.

Які можуть бути симптоми неврологічних і психічних наслідків після COVID-19, розповіли в МОЗ.

Як зазначають медики, після перенесеного коронавірусу можуть спостерігатися неврологічні та психічні ускладнення. У тому числі й у тих пацієнтів, які перенесли захворювання в безсимптомній формі.

Можуть бути такі симптоми:

  • Втома і біль у м'язах (за даними дослідження - у 63% пацієнтів)
  • Головний біль (у 13%)
  • Головний біль із запамороченням (у 12%)
  • Проблеми зі сном (у 26% пацієнтів)
  • Тривога і депресія (у 23% відсотків)
  • Труднощі під час ходьби (у 24% пацієнтів)
  • Зміни смаку або нюху (у 19%)
  • Сплутаність свідомості (у 11%)
  • Нервове перезбудження (у 45%)
  • Труднощі з концентрацією уваги
  • Нервово-психічні симптоми
  • Порушення когнітивної діяльності

Також лікарі відзначають, що у людей з уже діагностованими психічними та неврологічними розладами й ті, хто вживає психоактивні препарати, більш уразливі до коронавірусних наслідків і можуть мати більший ризик тяжкого перебігу хвороби та смерті в результаті COVID-19.

У таких пацієнтів може статися інсульт, судоми, кома, менінгоенцефаліт, синдром Гієна-Барре.

Період прояву постковідних наслідків - від 5 до 12 тижнів після захворювання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали, у кого більше шансів повторно захворіти COVID-19.

А також розповідали про те, чому виникає затяжний коронавірус.

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Коронавірус симптомы Постковідний синдром
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