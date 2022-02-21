Постковід може вдарити по нервах і психіці: названі основні симптоми

Наслідки коронавірусної хвороби можуть бути різні й у багатьох виникають симптоми неврологічних і психічних розладів. Такі проблеми можуть бути навіть у тих, хто перехворів в легкій або безсимптомній формі.

Які можуть бути симптоми неврологічних і психічних наслідків після COVID-19, розповіли в МОЗ.

Як зазначають медики, після перенесеного коронавірусу можуть спостерігатися неврологічні та психічні ускладнення. У тому числі й у тих пацієнтів, які перенесли захворювання в безсимптомній формі.

Можуть бути такі симптоми:

Втома і біль у м'язах (за даними дослідження - у 63% пацієнтів)

Головний біль (у 13%)

Головний біль із запамороченням (у 12%)

Проблеми зі сном (у 26% пацієнтів)

Тривога і депресія (у 23% відсотків)

Труднощі під час ходьби (у 24% пацієнтів)

Зміни смаку або нюху (у 19%)

Сплутаність свідомості (у 11%)

Нервове перезбудження (у 45%)

Труднощі з концентрацією уваги

Нервово-психічні симптоми

Порушення когнітивної діяльності

Також лікарі відзначають, що у людей з уже діагностованими психічними та неврологічними розладами й ті, хто вживає психоактивні препарати, більш уразливі до коронавірусних наслідків і можуть мати більший ризик тяжкого перебігу хвороби та смерті в результаті COVID-19.

У таких пацієнтів може статися інсульт, судоми, кома, менінгоенцефаліт, синдром Гієна-Барре.

Період прояву постковідних наслідків - від 5 до 12 тижнів після захворювання.