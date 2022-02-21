Постковид может ударить по нервам и психике: названы основные симптомы
Последствия коронавирусной болезни могут быть разные и у многих возникают симптомы неврологических и психических расстройств. Такие проблемы могут быть даже у тех, кто переболел в легкой или бессимптомной форме.
Какие могут быть симптомы неврологических и психических последствий после COVID-19, рассказали в Минздраве.
Как отмечают медики, после перенесенного коронавируса могут наблюдаться неврологические и психические осложнения. В том числе и у тех пациентов, которые перенесли заболевание в бессимптомной форме.
Могут быть такие симптомы:
- Усталость и боль в мышцах (по данным исследования – у 63% пациентов)
- Головная боль (у 13%)
- Головная боль с головокружением (у 12%)
- Проблемы со сном (у 26% пациентов)
- Тревога и депрессия (у 23% процентов)
- Трудности во время ходьбы (у 24% пациентов)
- Изменения вкуса или нюха (у 19%)
- Спутанность сознания (у 11%)
- Нервное перевозбуждение (у 45%)
- Трудности с концентрацией внимания
- Нервно-психические симптомы
- Нарушение когнитивной деятельности
Также врачи отмечают, что у людей с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и те, кто употребляет психоактивные препараты, более уязвимы к коронавирусным последствиям и могут иметь больший риск тяжелого течения болезни и смерти в результате COVID-19.
У таких пациентов может произойти инсульт, судороги, кома, менингоэнцефалит, синдром Гиена-Барре.
Период проявления постковидных последствий – от 5 до 12 недель после заболевания.
Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19.
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