ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Постковид может ударить по нервам и психике: названы основные симптомы

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 18:01
Постковид может ударить по нервам и психике: названы основные симптомы Врачи назвали неврологические и психические проявления постковида (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Последствия коронавирусной болезни могут быть разные и у многих возникают симптомы неврологических и психических расстройств. Такие проблемы могут быть даже у тех, кто переболел в легкой или бессимптомной форме.

Какие могут быть симптомы неврологических и психических последствий после COVID-19, рассказали в Минздраве.

Как отмечают медики, после перенесенного коронавируса могут наблюдаться неврологические и психические осложнения. В том числе и у тех пациентов, которые перенесли заболевание в бессимптомной форме.

Могут быть такие симптомы:

  • Усталость и боль в мышцах (по данным исследования – у 63% пациентов)
  • Головная боль (у 13%)
  • Головная боль с головокружением (у 12%)
  • Проблемы со сном (у 26% пациентов)
  • Тревога и депрессия (у 23% процентов)
  • Трудности во время ходьбы (у 24% пациентов)
  • Изменения вкуса или нюха (у 19%)
  • Спутанность сознания (у 11%)
  • Нервное перевозбуждение (у 45%)
  • Трудности с концентрацией внимания
  • Нервно-психические симптомы
  • Нарушение когнитивной деятельности

Также врачи отмечают, что у людей с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и те, кто употребляет психоактивные препараты, более уязвимы к коронавирусным последствиям и могут иметь больший риск тяжелого течения болезни и смерти в результате COVID-19.

У таких пациентов может произойти инсульт, судороги, кома, менингоэнцефалит, синдром Гиена-Барре.

Период проявления постковидных последствий – от 5 до 12 недель после заболевания.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19.

А также рассказывали о том, почему возникает затяжной коронавирус.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус симптомы Постковидный синдром
LITE
Кучерявый брюнет с усами: фанаты не узнали Дэниэла Рэдклиффа в его новом стиле
Кучерявый брюнет с усами: фанаты не узнали Дэниэла Рэдклиффа в его новом стиле