Не спешите выбрасывать корки от граната: они имеют целительный эффект

Гранаты - это очень полезный продукт, об этом знают многие. Но не все догадываются, что корки от этого плода имеют лечебные свойства. Согласно исследованиям китайских ученых, количество антиоксидантов в корке граната гораздо больше, чем в самых зернах.

О том, как использовать грантовые корки рассказала на своей странице в Instagram блогер Карли Бодруг.

Как использовать гранатовые корки

Для приготовления напитка

Для начала возьмите корки и поместите их на противень и отправьте в духовку. Они должны быть сухими. Потом порежьте их и измельчите в блендере. У вас должен получиться порошок. Теперь его нужно залить кипятком, и вы получите целебный напиток, богатый антиоксидантами флавоноидами и полифенолами.

Для скраба для кожи

Таким же способом измельчите гранатовые корки, залейте их небольшим количеством воды, вы получите натуральный скраб для кожи!

Чем полезны гранатовые корки

В них много витамина С, который необходим для нашего здоровья. Корки граната богаты антиоксидантами, которые обладают высокой способностью защищать холестерин ЛПНП от окисления. Также он обладает васкулопротекторными эффектами, которые предотвращают проблемы с сердцем.

Благодаря своим антибактериальным, а также противовоспалительным свойствам, гранатовые корки сохраняют прочность и плотность костей, особенно у женщин в менопаузе.

В кожуре содержатся дубильные вещества, которые помогают уменьшить воспаление кишечника, отек геморроя, подтягивают слизистую оболочку кишечника, предотвращают кровотечение во время диареи и улучшают пищеварение.





