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Не поспішайте викидати кірки від граната: вони мають цілющий ефект

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П'ятниця 06 січня 2023 10:53
Не поспішайте викидати кірки від граната: вони мають цілющий ефект Фото: Чому не потрібно викидати кірки від гранату (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Гранати - це дуже корисний продукт, про це багато хто знає. Не всі здогадуються, що кірки від цього плода мають лікувальні властивості. Згідно з дослідженнями китайських учених, кількість антиоксидантів у шкірці граната набагато більша, ніж у самих зернах.

Про те, як використовувати грантові кірки, розповіла на своїй сторінці в Instagram блогер Карлі Бодруг.

Як використовувати гранатові кірки

Для приготування напою

Для початку візьміть кірки і помістіть їх на деко і відправте в духовку. Вони мають бути сухими. Потім поріжте їх і подрібніть у блендері. У вас має вийти порошок. Тепер його потрібно залити окропом, і ви отримаєте цілющий напій, багатий на антиоксиданти флавоноїди та поліфеноли.

Для скрабу для шкіри

Таким же способом подрібніть гранатові кірки, залийте їх невеликою кількістю води, ви отримаєте натуральний скраб для шкіри!

Чим корисні гранатові кірки

Вони багато вітаміну З, який необхідний нашого здоров'я. Корки граната багаті на антиоксиданти, які мають високу здатність захищати холестерин ЛПНГ від окислення. Також він має васкулопротекторні ефекти, які запобігають проблемам із серцем.

Завдяки своїм антибактеріальним, а також протизапальним властивостям гранатові кірки зберігають міцність і щільність кісток, особливо у жінок у менопаузі.

У шкірці містяться дубильні речовини, які допомагають зменшити запалення кишечника, набряк геморою, підтягують слизову оболонку кишечника, запобігають кровотечі під час діареї та покращують травлення.

Нагадаємо, що лікарка розповіла українцям, чи можна дітям давати гранат із кісточками.

Раніше ми розповідали, кому не можна їсти хурму , щоб не зашкодити здоров'ю.

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