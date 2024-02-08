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Не спешите покупать. VR-очки могут спровоцировать проблемы со здоровьем

Очки виртуальной реальности могут вызывать проблемы со здоровьем (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Гарнитуры виртуальной и смешанной реальности (VR/MR) становятся все более популярными в мире. Тем не менее, воздействие этих развлекательных устройств на организм недостаточно изучено.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Стэнфордского университета Stanford University.

Подробности эксперимента

Одиннадцать испытателей провели эксперимент, в рамках которого они использовали гарнитуры смешанной реальности с прозрачным видеопотоком и документировали психологические и поведенческие аспекты, которые могут влиять на жизнь человека, использующего аналогичные устройства, например, Apple Vision Pro.

Каждый из авторов провел в этих гарнитурах от двух до трех сессий продолжительностью 140 минут. Всего было 30 сессий.

В ходе эксперимента они занимались различной деятельностью, включая прогулки на свежем воздухе, дружеские беседы и игры. В результате исследования они пришли к выводу, что длительное использование гарнитур дополненной и виртуальной реальности может сопровождаться негативными последствиями.

Влияние VR-очков на здоровье

Ориентация в пространстве

Во-первых, возникают проблемы с ориентацией в пространстве, с оценкой положения тела и расстояний. Даже простые действия, такие как приём пищи или нажатие кнопки в лифте, могут вызвать трудности и требуют дополнительных мыслительных усилий.

Ощущение изолированности

Во-вторых, возникает ощущение изолированности, поскольку окружающие люди видны не реальными, а через дисплей очков. При всей технологичности гарнитур поле зрения, разрешение и задержка изображения уступают человеческому глазу.

Укачивание

В-третьих, проявляется эффект симуляторного укачивания. Оно сопровождается тошнотой, головокружением, тяжестью в голове, дискомфортом в глазах. Возникает такое состояние иногда при играх от первого лица, а название своё получило в контексте обучения пилотов на авиасимуляторах.

Предполагается, что эти ощущения возникают из-за несоответствия восприятия положения тела зрением, вестибулярными и не вестибулярными системами. Причём подверженность укачиванию весьма индивидуальна.

Вывод

Авторы исследования подчеркивают необходимость проведения более глубоких исследований, касающихся воздействия VR/MR-гарнитур на физическое и психологическое здоровье людей.

С увеличением доступности и удобства современных гарнитур растет соблазн использовать их на протяжении многих часов в повседневной жизни, что может создать определенные риски, которые пока не полностью изучены.

Напомним, что в Apple объяснили, безопасно ли спать возле смартфона на зарядке.

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AppleВиртуальная реальностьИскусственный интеллект