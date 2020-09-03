Лукашенко загримів у "Миротворець" як "поплічник російських загарбників"

Олександр Лукашенко потрапив у базу сайту "Миротворець" - президенту Білорусі "закидають" замах на суверенітет і територіальну цілісність України, а також називають "поплічником проросійських терористів і російських загарбників".

Відповідний профіль Лукашенка в розділі "Чистилище" на сайті бази з'явився 3 вересня.

Як вказується в базі, глава Білорусі відпустив до РФ затриманих під Мінськом наприкінці липня членів ПВК "Вагнера", хоча деякі з них воювали проти України на Донбасі на боці окупантів.

"В порушення міжнародних угод і домовленостей, незважаючи на відповідний запит від України, дав вказівку передати Росії (країна-агресор) бойовиків і найманців, які здійснювали військові злочини на території України", - пишуть адміністратори сайту.

Крім того, "поштовхом" для відправки Лукашенка до "Чистилища" стала недавня заява колишнього голови Європейської Ради Дональда Туска в інтерв'ю польському порталу Onet про те, що в 2014 році президент Білорусі пропонував Євросоюзу створити союз України і Білорусі та хотів стати президентом обох країн.

За словами Туска, Лукашенко тоді запевняв, що це єдиний спосіб зупинити російську агресію проти України.

Тож президента Білорусі в "Миротворці" звинувачують у замаху на суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.

Олександр Лукашенко потрапив в "Миротворець" (фото: скрін myrotvorets.center)

Як повідомлялося, нещодавно Лукашенко заговорив про різанину в Білорусі та заявив про те, що "те, що відбулося в Україні, буде квіточками".

Також ми писали про те, що протести в Білорусі змусили Лукашенка знову взяти автомат.