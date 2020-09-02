Лукашенко хотів стати президентом союзу України і Білорусі в 2014 році, - Туск

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Глава Європейської Ради, колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в 2014 році Лукашенко пропонував Євросоюзу створити союз України і Білорусі. Він планував стати президентом обох країн.

Про це Туск заявив в інтерв'ю Onet.pl.

За словами Туска, Лукашенко запевняв, що це єдиний спосіб зупинити російську агресію.

"Мені тоді подзвонив Лукашенко, я все ще був прем'єр-міністром, і він прямо запропонував переконати ЄС, що він може бути гарантом мирного вирішення української проблеми. І підтримати його ідею про особистий союзі Білорусі та України з ним в якості президента обох країн", - сказав Туск.

Він додав, що Лукашенко боявся втратити владу ще в 2014 році.

"Тоді все боялися, що Росія не зупиниться на анексії Криму, а Лукашенко побоюється неконтрольованого розвитку подій, жертвою якого може стати не тільки Україна, але і Білорусь. І це теж могло означати його кінець (на посаді президента, - ред.)", - додав глава ЄС.

Нагадаємо, після виборів президента Білорусі 9 серпня в країні тривають протести. Виборці не згодні з переобранням Лукашенка і вимагають повторні вибори.

Раніше Лукашенко заявив, що вважає, що можлива зміна влади в країні призведе до "різанини". За його думку, в порівнянні з нею ситуації в Україні після Майдану "здасться квіточками".