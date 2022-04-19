Подивіться на ці фото сильних українок, які допомагають, захищають і оберігають нашу країну

"Календарики з Кімом і Арестовичем – це не для нас. Коли ці жінки просять у вас перерахувати гроші - негайно перераховуйте. Просять щось зробити - робіть. Будьте слухняними", - написав Пасюта.

Маша Назарова

Бойовий медик, інструктор з тактичної медицини. Помічниця фонду "Повернись живим", заступник директора бюджетної організації Український ветеранський фонд, обличчя проєкту "Реаніметро". Богиня грому, блискавки, мудрості, війни та комфортного медичного простору.

Маша Назарова (facebook.com/nazarova.masha)

Міла Макарова

Бойовий медик. Раніше була волонтером загонів Червоного Хреста України. Інструктор з тактичної медицини, одна зі співзасновниць проєкту "Реаніметро".

Міла Макарова (facebook.com/mila.s.makarova)

Кіра Нечай

Одна зі співзасновниць"Реаніметро". Зараз парамедик в Госпітальєрах. Працювала в Комітеті ВР з питань взаємодії та запобігання корупції, була менеджером проєктів у Центрі демократії та верховенства права.

Кіра Нечай (facebook.com/knechaj)

Аліна Михайлова

Депутат Київської міської ради, парамедик. Зараз захищає нас на фронті. Волонтер в Армія SOS, була активісткою в "Громадському секторі Євромайдану".

Аліна Михайлова (facebook.com/MAlina.Mykhailova)

Анастасія Рокитна

Журналіст РБК-Україна. Співзасновниця волонтерської організації VATRA. Фонд надає допомогу практично у всіх областях країни.

Анастасія Рокитна (facebook.com/anastasiarokytna)

Меланія Подоляк

Журналістка, активістка, волонтер. Координатор Фонду Притули. Інструктор з надання першої допомоги САВ, проєктний менеджер Lviv Media Forum.

Меланія Подоляк (facebook.com/podolyakmel)