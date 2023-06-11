Посмертные браки: что это за обряд и зачем его соблюдают даже в современном мире

Что это за обряд и зачем его проводят

В индийских штатах Карнатака и Керала семьи проводят обряд Претха Кальянам, что переводится как "женитьба мертвых". По местным поверьям, беспокойные духи холостых умерших детей приносят несчастья, особенно родственникам, пытающимся зачать детей или еще неженатым.

Этот обряд должен помочь родителям справиться с горем. Как только ребятам исполняется 25 лет, а девушкам - 22 года, они становятся пригодными для этой древней практики женитьбы с привидением.

Тогда семьи представляют своих умерших родных с помощью чучел, кукол или даже одежды. Эти брачные церемонии очень напоминают обычную свадьбу. Но такой брак не имеет юридической силы.

В каких еще странах практикуют посмертные браки

В Китае такие венчания уходят своими корнями еще в 17 век до нашей эры. Тогда такие браки заключались с привидениями с намерением обеспечить умершему компанию в загробном мире.

Однако живые родственники также могли получить выгоду от этого, поскольку в китайской культуре надлежащие похороны женщине устраивали только при поддержке семьи ее мужа.

В 1940-х годах коммунистический режим в Китае запретил браки с привидениями, но они продолжают существовать в деревнях. Возникла даже подпольная сеть нелегальных свах, способствующих посмертным брачным обычаям. Они воруют трупы и продают их для обрядов.

Есть даже шокирующие сообщения об убийствах женщин, которые становились невестами в загробной жизни. В 2021 году работники похоронного бюро украли прах тикокера для свадьбы привидений.

Посмертные браки успокаивают родственников умершего (фото: funkenzauber/Adobe Stock)

Во Франции посмертные браки стали популярны во время Первой мировой войны. Они давали возможность женщинам выйти замуж за своих погибших женихов и не допустить, чтобы их дети были незаконно рожденными.

Посмертный брак получил юридическое признание во Франции после трагического инцидента на дамбе Мальпассе в 1959 году (тогда плотина прорвалась и вода затопила город Фрежус, в результате погибли 423 человека). Беременная невеста одной из жертв обратилась к президенту, и Национальная ассамблея приняла закон, разрешающий посмертные браки при условии, если можно подтвердить согласие умершего.