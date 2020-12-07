Послухала свого гінеколога: бажана вагітність обернулася трагедією для українки

Українка Олена зважилася на другу дитину у 35 років. Перший малюк народився у неї ще в студентські роки і думки про другого відвідували все більше. Жінка з чоловіком вирішили вести вагітність у приватній клініці, там був знайомий гінеколог, якому Олена довіряла на всі 100 відсотків.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Спочатку в Олени не вийшло завагітніти, у неї стався викидень, але потім все-таки тест показав бажані дві смужки. Гінеколог порадив зробити скринінг на 11 тижні вагітності. Але зробив неінвазивний тест NIBT. Його результати виявилися хорошими і нічого не віщувало біди.

Як відомо, МОЗ рекомендує проходити об'єднані скринінги в певні періоди вагітності. Дослідження є дуже важливим, бо відповідає на питання генетичного здоров'я.

Далі Олена потрапила в звичайне відділення пологового будинку, де їй зробили УЗД. Виявилося, що у неї багатоводдя. Воно зазвичай буває при патологічних захворюваннях у батьків або важких патологіях у дитини. Для пологів українка теж вибрала приватну клініку, але подальші події стали шоком.

Коли вона народила малюка, у пологовому залі запанувала тиша. Вона відразу зрозуміла, що щось не так. Дитину медики забрали, через те, що вона не плакала і не кричала. Її помістили в реанімацію, вага була меншою від прогнозованого.

"У неї було дуже дивне тільце. Дивна голова, ручки і ніжки. Мала весь час спала. Підтвердився страшний діагноз - синдром Едвардса", - розповідає Олена.

Синдром Едвардса - це дуже серйозна хвороба. У дитини зазвичай численні вади розвитку і органів. Маму і дитину перевели з пологового будинку в Охматдит, де діагноз підтвердили.

Всім майбутнім мамам лікарі обов'язково рекомендують робити всі три скринінги вагітності. Вони показують імовірність розвитку генетичних патологій у майбутньої дитини.

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