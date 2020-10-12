Наслідки можуть проявитися через кілька років: лікар ошелешив заявою про COVID-19

Наслідки коронавірусу можуть проявитися не відразу (Фото: freepik.com)

Лікар стверджує, що COVID-19 може погіршити всі хронічні хвороби і стани

Наслідки коронавірусу можуть проявитися у перехворілих через кілька років і проблеми зі здоров'ям можуть з'явитися не відразу. COVID-19 може спровокувати загострення інших хвороб і запустити складні процеси в організмі.

Як розповів головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький в інтерв'ю для видання OBOZREVATEL, якщо у людини були хронічні захворювання до коронавірусу, то після хвороби вони можуть перейти в гіршу стадію.

"В цілому коронавірус запускає системне запалення, виснажує організм і дає збій, який вискакує пізніше. У кого була початкова ниркова недостатність – вона перейде в гіршу, хто мав проблеми з печінкою – вони погіршаться, з гіпертонією – збільшиться ризик інсульту. Коронавірус збільшує ризики у всьому", - заявив лікар.

Він зазначив, що проблеми зі здоров'ям після перенесеного коронавірусу можуть з'явитися не відразу, а навіть через 5-10 років. І в першу чергу, це можуть бути проблеми з серцем.

"В одного пацієнта, 50 років, коронавірус створив коронарит (запалення стінок коронарних артерій серця). Зробили стентування однієї артерії та замінили клапан. Хоча він сам лікар, веде здоровий спосіб життя і досить добре харчується", - пояснив Жиравецький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар спростував один з головних міфів про COVID-19 і повідомив, що симптоми є завжди.

А також розповідали про те, що медики назвали три нових ознаки коронавірусу.