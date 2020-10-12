Симптоми є завжди: лікар спростував один з головних міфів про COVID-19

Коронавірус завжди дає які-небудь симптоми (колаж РБК-Україна)

Медик розповів, що безсимптомних хворих COVID-19 не буває

Коронавірус продовжує інфікувати все більше і більше людей. Всупереч думці, що є безсимптомні хворі, які не відчувають хвороби і просто є переносниками, з'явилася інша точка зору. Її озвучив київський медик Тарас Жиравецький. Лікар впевнений - симптоми є завжди, але у всіх вони проявляються по-різному.

Доктор вважає, що люди до 35 років можуть переносити COVID-19 в легкій формі, а люди після 35 обов'язково його відчують. Може виникнути температура та інші ознаки хвороби, пише "Обозреватель".

"Симптоми завжди є. Це закладеність носа, температура 37,2, кашель, сильна втома, головний біль. У молоді коронавірус дійсно може протікати легше. А от старші, навіть після 30-35 років, відчують його хоча б на рівні ГРВІ", - повідомив Жиравецький.

Також медик розповів, чим зараз в Україні лікують коронавірус. У тяжких випадках хвороби пацієнтам призначають антибіотик.

"Зараз при складному стані відразу дають потужний антибіотик. До речі, ми коли його призначали при простатиті. Ще одна штука, пацієнти, у яких до коронавірусу були запалення шлунка, дванадцятипалої, цими потужними антибіотиками найімовірніше за десять днів пролікували цю бактерію. У них може стабілізуватися кислотність, поліпшення стану можуть отримати ті, у кого був синдром роздратованого кишечника", - резюмував лікар.

Як ми писали раніше, фахівці назвали причини, які роблять людину більш схильним до застуд і грипу.