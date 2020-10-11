ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У коронавірусу з'явилися три нових симптоми: зверніть увагу на ноги

Неділя 11 жовтня 2020 10:28
У коронавірусу з'явилися три нових симптоми: зверніть увагу на ноги
У коронавірусу з'явилися нові симптоми (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус може проявлятися незвичайними симптомами

У коронавірусу виявили три нових нетипових симптоми, на які слід звертати увагу. Про невідомі раніше ознаки COVID-19 заговорили в науково-консультативній групі з надзвичайних ситуацій.

Це біль у м'язах, стомлюваність і пухирі на ногах, пише Daily Mail.

Вченим вдалося дійти до такого висновку після дослідження, яке показало, що лише кожен п'ятий житель Британії вибирає самоізоляцію. Це відбувається у разі, якщо у людини явні ознаки інфікування.

Крім цього, вчені з'ясували, що жінки більш схильні заражатися коронавірусом. Адже вони, як правило, частіше виконують роботу по дому. Тому вони піддаються впливу мікробів від інших членів сім'ї.

Наголошується, що нові ознаки захворювання не будуть додані до переліку Національної служби охорони здоров'я Великобританії (NHS) за симптомами COVID-19 з метою не допустити перевантаження місць, в яких проходять тестування.

Нагадаємо, що симптомами коронавіруса за ВООЗ є:

  • Висока температура;
  • Утруднене дихання;
  • Чхання, кашель і закладеність носа;
  • Болі в м'язах і в грудях;
  • Головний біль і слабкість;
  • Можлива нудота, блювота і діарея.

Зазначимо, що через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні у МОЗ можуть розгортати додаткові мобільні госпіталі. Нещодавно Віктор Ляшко розповів, в яких саме регіонах це буде відбуватися.

А ось відомий інфекціоніст Ольга Голубовська нещодавно заявила, що найближчі півроку в Україні будуть дуже важкими.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся