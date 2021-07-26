У МОЗ зробили категоричну заяву про вакцинацію вагітних від COVID-19

У МОЗ заявили, що вагітних потрібно вакцинувати від коронавірусу, і що це безпечно, як для матері, так і для дитини.

За словами лікаря-імунолога Федора Лапія, безпека щеплень доведена дослідженнями на тваринах. А практика вакцинації жінок показала, що побічних дій немає.

"На сьогоднішній день є достатньо досвіду вакцинації вагітних. У вагітних, які вакциновані від COVID-19, не було виявлено будь-яких негативних наслідків. В Україні зараз схвалені рекомендації щодо вакцинації вагітних", - заявив медик.

За словами Лапія, COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних.

"Він може призводити до передчасних пологів, до переривання вагітності, до народження дітей передчасно. Саме тому важливо захищати і вакцинувати вагітних проти цієї інфекції", - додав експерт.

Чи потрібно перевірятися на вагітність перед вакцинацією?

Лікар каже, що ні проводити тест на вагітність перед вакцинацією, ні відкладати заплановану вагітність на час проведення щеплень, не потрібно.

Вакцинація від COVID - 19 для вагітних є безпечною та необхідною Вакцинація від COVID - 19 для вагітних є безпечною та необхідною! Клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19. Вакцина не шкодити здоров'ю матері та дитини. COVID - 19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки це може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності. Детально про вакцинацію від COVID-19 для вагітних дивіться у відеоблозі лікаря-імунолога Федора Лапія. Бережіть себе, свою вагітність та свою дитину. Вакцинуйтеся від COVID-19! Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Sunday, July 25, 2021

Що говорили про вакцинацію вагітних ще місяць тому

Відзначимо, що раніше в Національній службі здоров'я України заявили, що вагітних потрібно вакцинувати тільки в особливих випадках. Йдеться про групи ризику - якщо жінка працює в ковідній лікарні, або має супутні захворювання.

При цьому, за даними МОЗ, в Україні тільки один препарат дозволений вагітним - це мРНК-вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech. А ось інструкції вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech забороняють щеплення вагітних.

Якщо ж жінка отримала першу дозу іншим препаратом до того, як настала вагітність, то питання про введення другої дози має вирішуватися нею спільно з лікарем.