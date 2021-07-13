Вчені знайшли причину постковідного синдрому: хто в групі ризику
Вчені з'ясували причину по якій виникає так званий постковідний синдром (Long COVID). Йому схильна частина пацієнтів, які перенесли коронавірусну хворобу і тривати наслідки можуть до одного року.
Про це повідомляє BBC.
Хто схильний до Long COVIDу
Так, згідно з результатами дослідження, проведеного Імперським коледжем Лондона, в крові у пацієнтів, що страждають тривалими наслідками коронавірусу, виявили так звані аутоантитіла.
Антитіла виробляються нашим організмом, як захисна реакція в разі повторного вторгнення патогена. Але в деяких випадках відбувається збій і імунна система починає виробляти "помилкові" антитіла, які атакують здорові клітини людини.
Зазвичай таке буває при аутоімунних хворобах - ревматоїдному артриті, червоному вовчаку і так далі. Тепер же вчені з'ясували, що подібний механізм може запускатися після перенесення коронавірусу.
Постковідний синдром і його симптоми
Long COVID трапляється у 10-20% людей, коли після перенесення хвороби залишаються деякі симптоми, а також приєднуються нові. Проявлятися він може від декількох тижнів до року.
Найпоширеніші симптоми "постковіду" включають:
- загальні (лихоманка, біль, стомлюваність);
- з боку дихальної системи (кашель, відчуття задишки);
- з боку серцево-судинної системи (стиснення і біль у грудній клітці, прискорене серцебиття);
- неврологічні та психіатричні (нейрокогнітивні розлади, що описуються пацієнтами як "туман мозку", порушення концентрації уваги і пам'яті, головні болі, порушення сну, симптоми периферичної нейропатії (поколювання і оніміння), запаморочення, делірій (у осіб старшого віку);
- з боку шлунково-кишкового тракту (біль у животі, нудота, діарея, порушення апетиту, включаючи анорексію);
- з боку опорно-рухового апарату (біль у м'язах, суглобах);
- психіатричні (депресія, тривога);
- з боку органів чуття і глотки (біль у вухах, шум у вухах, порушення нюху і смаку, біль в горлі);
- шкірні (висип).
Раніше український лікар розповіла, що деякі люди страждають наслідками коронавірусу ще протягом декількох місяців. Вона назвала способи, як впоратися з "тривалим ковідом".
Нагадаємо, що за минулу добу, 12 липня, в Україні зафіксовано 481 новий підтверджений випадок коронавірусу.
На 13 липня з початку вакцинальної кампанії щеплено 2 357 227 осіб, з них повністю імунізовані і отримали дві дози -1 215 284 особи.