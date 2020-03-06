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Наслідки будуть невтішними: головні прикмети і табу 5 березня

STYLERЖиття    06.03.2020 - 06:04
Наслідки будуть невтішними: головні прикмети і табу 5 березня
Свято 6 березня (колаж: РБК-Україна)

У цей день вшановується пам'ять преподобного Тимофія, пустельника в Сімволех

Яке сьогодні свято. 6 березня 2019 року вшановують преподобного Тимофія, пустельника в Сімволех. Ще в юності він поставив собі за правило ніколи не дивитися на жіноче обличчя, і все життя був вірний обіцянці. Тимофій володів даром зцілення і міг виганяти злих духів.

З юних років Тимофій присвятив себе іночеським подвигам, трудився в пості, стриманості, і цілі ночі присвячував молитві. Остаточно умертвивши в собі плоть, він був чужий пристрастям і відрізнявся душевною досконалістю і до самої кончини своєї дотримувався дівицтва душевного і тілесного, бо поклав завіт з самого раннього віку ніколи не дивитися на жіноче обличчя. Тому він і сподобився бути храмом Духа Святого і мав дар зцілення і силу проти бісів.

За його молитвами відбувалося багато чудес: святий зцілював всякі недуги й виганяв з людей нечистих духів. Багато років він поневірявся по горах і пустелях, жив один в Господі й в безперестанній молитві проливав рясні сльози, зрошуючи ними свою душу як росою. У такому житті він досяг глибокої старості й відійшов до Господа.

Народні прикмети на 6 березня

  • Якщо в цей день тепло, значить, і всі три місяці будуть теплими.
  • Дме північний вітер – скоро настане весна. Південний вітер віщує теплу погоду з дощами, а північний – холодну.
  • Весна швидко прийшла – чекайте ранню осінь.
  • Ластівки прилетіли – до потепління.
  • В ніч на 6 березня сняться тільки віщі сни, на які варто звернути особливу увагу. Якщо уві сні обрізаєте собі волосся – до бідності, заплетаете коси – будуть неправдиві чутки. Якщо сниться, що ви ловите злочинця – ваша друга половинка вам зраджує. Захворіти у сні – здоров'я буде міцним.

Що не можна робити 6 березня

1. Не можна в цей день залишати справи незавершеними.

2. Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.

3. Не бажано в цей день садити рослини, адже вони не приживуться і зів'януть.

4. В цей день не можна їсти їжу тваринного походження, тому що цей день випадає на першу п'ятницю Великого посту 2020.

При цьому 6 березня можна купити собі нове взуття. Якщо зробити покупку в цей день, то вона довго прослужить.

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