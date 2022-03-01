Наслідки авіаудару по центру Харкова: що зараз на майдані Свободи (фото, відео)

1 березня російські окупанти обстріляли центр Харкова . О 8 ранку був нанесений ракетний авіаудар по майдану Свободи.

Як видно на кадрах, знятих очевидцями, снаряд влучив у будинок Харківської обласної державної адміністрації.

Ось так виглядає найбільша площа України виглядає прямо зараз:

Площадь свободы при великой русской освободительноя армии pic.twitter.com/yssZ6tbQPs — цаца найвищої категорії (@ranyarolirie) March 1, 2022

До слова, на майдані знаходиться пункт "Все для перемоги", де сотні волонтерів проводять збір допомоги для українських воїнів. Місцеві кажуть, що загиблих у наметі в результаті удару немає.

Нагадаємо, що майдан Свободи - центральна площа міста, яка займає шосте місце за величиною у Європі та дванадцяте у світі.

Під майданом дві станції метро - "Університет" Салтівської лінії і "Держпром" Олексіївської лінії.

Тут також знаходиться головний корпус Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, у якому, на щастя, не було студентів під час атаки.

Зауважимо, що Харків не руйнували так, як сьогодні це роблять росіяни, навіть під час окупації міста нацистами у Другій світовій війні...

В ДСНС показали наслідки руйнувань та звітували про постраждалих.

"Внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало 6 осіб, з них 1 дитина. Кількість загиблих уточнюється. Загорання на покрівлі оперного театру ліквідовано", - говориться в повідомленні.