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Наслідки авіаудару по центру Харкова: що зараз на майдані Свободи (фото, відео)

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Харків, Вівторок 01 березня 2022 10:18
Наслідки авіаудару по центру Харкова: що зараз на майдані Свободи (фото, відео) Майдан Свободи зазнав ракетного удару (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

1 березня російські окупанти обстріляли центр Харкова. О 8 ранку був нанесений ракетний авіаудар по майдану Свободи.

Як видно на кадрах, знятих очевидцями, снаряд влучив у будинок Харківської обласної державної адміністрації.

Ось так виглядає найбільша площа України виглядає прямо зараз:

До слова, на майдані знаходиться пункт "Все для перемоги", де сотні волонтерів проводять збір допомоги для українських воїнів. Місцеві кажуть, що загиблих у наметі в результаті удару немає.

Нагадаємо, що майдан Свободи - центральна площа міста, яка займає шосте місце за величиною у Європі та дванадцяте у світі.

Під майданом дві станції метро - "Університет" Салтівської лінії і "Держпром" Олексіївської лінії.

Тут також знаходиться головний корпус Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, у якому, на щастя, не було студентів під час атаки.

Зауважимо, що Харків не руйнували так, як сьогодні це роблять росіяни, навіть під час окупації міста нацистами у Другій світовій війні...

В ДСНС показали наслідки руйнувань та звітували про постраждалих.

"Внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало 6 осіб, з них 1 дитина. Кількість загиблих уточнюється. Загорання на покрівлі оперного театру ліквідовано", - говориться в повідомленні.

Тим часом за 5 днів війни Росія вже втратила в Україні 5,7 тисяч своїх солдатів.

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