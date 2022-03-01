Наслідки авіаудару по центру Харкова: що зараз на майдані Свободи (фото, відео)
1 березня російські окупанти обстріляли центр Харкова. О 8 ранку був нанесений ракетний авіаудар по майдану Свободи.
Як видно на кадрах, знятих очевидцями, снаряд влучив у будинок Харківської обласної державної адміністрації.
Ось так виглядає найбільша площа України виглядає прямо зараз:
Площадь свободы при великой русской освободительноя армии pic.twitter.com/yssZ6tbQPs— цаца найвищої категорії (@ranyarolirie) March 1, 2022
До слова, на майдані знаходиться пункт "Все для перемоги", де сотні волонтерів проводять збір допомоги для українських воїнів. Місцеві кажуть, що загиблих у наметі в результаті удару немає.
Нагадаємо, що майдан Свободи - центральна площа міста, яка займає шосте місце за величиною у Європі та дванадцяте у світі.
Під майданом дві станції метро - "Університет" Салтівської лінії і "Держпром" Олексіївської лінії.
Тут також знаходиться головний корпус Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, у якому, на щастя, не було студентів під час атаки.
Зауважимо, що Харків не руйнували так, як сьогодні це роблять росіяни, навіть під час окупації міста нацистами у Другій світовій війні...
В ДСНС показали наслідки руйнувань та звітували про постраждалих.
"Внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало 6 осіб, з них 1 дитина. Кількість загиблих уточнюється. Загорання на покрівлі оперного театру ліквідовано", - говориться в повідомленні.
Тим часом за 5 днів війни Росія вже втратила в Україні 5,7 тисяч своїх солдатів.
Усі оперативні і лише перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна у Telegram і Viber. Долучайся!
Перемога буде за нами! Слава України!