Остання воля королеви Єлизавети: кого вона вибрала для її виконання

Королева Єлизавета померла в Балморалі 8 вересня і попрощатися з нею встигли не всі рідні. За даними інсайдерів, встигли попрощатися з нею тільки двоє її дітей - Чарльз і принцеса Анна. Спадкоємець королівського престолу і єдина дочка королеви.

Всі інші діти, а також онуки та інші родичі змогли дістатися до Балморалу тільки після того, як королева померла.

За правилами, тіло королеви повинні перевезти спочатку з Балморала в Единбург - для прощання. А потім її доставлять до Лондона, де 19 вересня відбудуться похорони королеви Єлизавети.

Фото: тіло королеви Єлизавети спочатку доставлять в Единбург (Getty Images)

За катафалком з тілом королеви в Единбург слідував королівський Bentley, де знаходилася 72-річна принцеса Анна, єдина дочка королеви Єлизавети та герцога Единбурзького Філіпа.

В автомобілі з нею знаходився чоловік - віцеадмірал сер Тімоті Лоренс. Як стверджують очевидці - принцеса Анна виглядає вбитою горем, але вона залишається спокійною і тримає себе в руках.

Також стало відомо, що саме принцеса Анна буде супроводжувати тіло матері з Шотландії в Лондон. Відомо, що полетять вони літаком.

Старший син королеви, які вже офіційно став королем, вже повернувся в Букінгемський палац і приступив до своїх обов'язків.

Як стверджує Daily Mail, присутність принцеси Анни в похоронному кортежі невипадкова. І пояснює відсутність всіх інших найближчих родичів королеви.

Річ у тому, що така була остання воля королеви - вона хотіла, щоб єдина дочка супроводжувала її в останню дорогу. І разом з нею поїхала в палац Холіруд, а потім відвезла її додому.

Фото: Принцеса Анна супроводжує труну з тілом королеви Єлизавети (Getty Images)

Що відомо про принцесу Анну

Анна Єлизавета Аліса Луїза народилася 15 серпня 1950 року. Вона стала єдиною донькою королеви Єлизавети та Філіпа герцога Единбурзького. На момент свого народження вона стала третьою в порядку престолонаслідування.

Після вступу на трон своєї матері, Анна перемістилася на друге місце. Але після народження братів, онуків королеви, принцеса Анна опинилася на 16 місці.

У 1987 році вона отримала титул королівська принцеса, який довічно присвоюється старшій дочці монарха за традицією.

Принцеса Анна - сама вперта з дітей королеви та сама енергійна. У королівському палаці кажуть, що вона з раннього дитинства домагається всього, чого хоче.

З батьками у неї завжди були дуже теплі стосунки й з 18 років вона почала супроводжувати матір на багато заходів і благодійні вечори.

У 1970-х вона зустрічалася з Ендрю Паркер-Боулзом, чим завадила його відносинам з Каміллою, нинішньої королевою-консортом.

У 1973 році принцеса Анна вийшла заміж за капітана Марка Філліпса. Вони прожили понад 18 років і розлучилися. Від цього шлюбу у неї двоє дітей - Пітер Філліпс і Зара Філліпс.

За бажанням принцеси Анни, її дітям не стали давати титули, і вони живуть звичайним життям. Зараз у принцеси вже п'ятеро онуків.

Фото: Принцеса Анна (Getty Images)

Через пів року після розлучення Анна вступила в новий шлюб - з віцеадміралом Тімоті Лоренсом, який молодший за неї на 5 років.

Все своє життя принцеса Анна присвятила обов'язками члена королівської сім'ї. Вона зустрічається з політиками, громадськими діячами, бере участь у безлічі заходів. Її називають найбільш працьовитою в королівській родині.

Крім того, принцеса Анна стала довіреною особою свого старшого брата Чарльза, який тепер став королем Великобританії.