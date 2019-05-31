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Останній дзвоник-2019: зірки з дітьми відсвяткували закінчення навчального року (фото)

STYLERЖиття    31.05.2019 - 22:49
Останній дзвоник-2019: зірки з дітьми відсвяткували закінчення навчального року (фото)
Фото: pixabay.com

Сьогодні, 31 травня, багато хто святкує останній дзвоник

Останній дзвоник 2019 року в Україні пройшов традиційно в останню п'ятницю травня. Українські знаменитості встигли похвалитися своїми дітьми, деякі з яких закінчили школу, а хтось просто перейшов в старший клас.

Українська актриса Ольга Сумська показала фотографії зі своєю 17-річною дочкою Ганною, у якої сьогодні був останній дзвоник у школі.

Останній дзвоник-2019: зірки з дітьми відсвяткували закінчення навчального року (фото)Останній дзвоник-2019: зірки з дітьми відсвяткували закінчення навчального року (фото)Останній дзвоник-2019: зірки з дітьми відсвяткували закінчення навчального року (фото)

Фото: instagram.com/olgasumska

Шоумен андрій данилко, більш відомий, як Дядя Жора, якого нещодавно обікрали, також виставив фото з донькою, яка закінчила школу.

Останній дзвоник-2019: зірки з дітьми відсвяткували закінчення навчального року (фото)Останній дзвоник-2019: зірки з дітьми відсвяткували закінчення навчального року (фото)

Фото: instagram.com/dyadya_jora

Ще один український шоумен Андрій Джеджула також виставив в свій Instagram фото з дочкою з останнього дзвоника.

Останній дзвоник-2019: зірки з дітьми відсвяткували закінчення навчального року (фото)

Фото: instagram.com/djedjula

"І ще одна випускниця у нас на цьому тижні!!!" - підписав фото Андрій, син якого кілька днів тому закінчив початкову школу.

Останній дзвоник-2019: зірки з дітьми відсвяткували закінчення навчального року (фото)

Фото: instagram.com/djedjula

У телеведучої "Нового каналу" Анни Олицької син закінчив перший клас.

Останній дзвоник-2019: зірки з дітьми відсвяткували закінчення навчального року (фото)

Фото: instagram.com/anna_olitskaya

Телеведуча Марічка Падалко також похвалилася успіхами своїх дітей. Її син закінчив молодшу школу.

Останній дзвоник-2019: зірки з дітьми відсвяткували закінчення навчального року (фото)

Фото: instagram.com/marichkapadalko

Потап пару днів тому також показав свого сина, який закінчив початкову школу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

"Мій хлопчик з випускним!! Я радий, що вклав частинку себе у ваш виступ!! Ви молодці!!!" - зауважив Потап, який погладшав під час медового місяця з Настею Каменських.

Нагадаємо, що в Росії випускників відправили "в останню путь". У Владивостоці мер міста допустив прикру обмовку.

Раніше повідомлялося про те, що пісня дівчаток-випускниць в Дніпрі шокувала мережу.

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