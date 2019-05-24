У Києві пограбували відомого гумориста: всі деталі. Відео

Дядю Жору пограбували в Києві (колаж: РБК-Україна)

Дядя Жора порадив українцям бути обережними

Дядю Жору, відомого шоумена і телеведучого, пограбували в Києві. Зловмисники вибили скло автомобіля гумориста, прикаркованного на Позняках і поцупили спортивну сумку. Про це Дядя Жора (справжнє ім'я - Вадим Мичковський. - Ред.) повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Інцидент стався в четвер, 23 травня. Ведучий розповідає, що якщо хто побачить кого-небудь з сумкою Adidas і в помаранчевих кросівках NB, можливо, це і буде грабіжник.

Також він порадив не залишати авто під будинком навіть на добу, а завжди ставити на стоянку.

Дядю Жору пограбували в Києві (відео: instagram.com/dyadya_jora)

Підписники гумориста обурені подібним інцидентом. Вони співчувають Дяді Жорі і діляться своїм подібним гірким досвідом.

Вадиме, співчуваю. Варвари і вандали одні так роблять... Скло дорожче вийде замінити, ніж сумка коштує...

Це звичайно неприємно, але добре що машина на місці...

Жора, не переймайся. Це просто буде тобі уроком на все життя. У мене теж пару раз "вставили" машину. Потім псіханув і купив гараж. Тепер сплю спокійно. Удачі, чувак.

Дядю Жору пограбували в Києві (відео: instagram.com/dyadya_jora)

Забий! Так буває скрізь!

У мене так само розбили прямо біля ресторану під камерою. Витягли косметичку.

Дядя Жора. Співчуваю. Не сумуй.

Дай Бог, що це було найстрашніше горе для вас у житті!

Раніше повідомлялося, що псевдокопи в масках напали на будинок під Запоріжжям. Одного зі зловмисників вдалося затримати на місці злочину.

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