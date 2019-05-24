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У Києві пограбували відомого гумориста: всі деталі. Відео

STYLERПерсони    24.05.2019 - 17:19
У Києві пограбували відомого гумориста: всі деталі. Відео
Дядю Жору пограбували в Києві (колаж: РБК-Україна)

Дядя Жора порадив українцям бути обережними

Дядю Жору, відомого шоумена і телеведучого, пограбували в Києві. Зловмисники вибили скло автомобіля гумориста, прикаркованного на Позняках і поцупили спортивну сумку. Про це Дядя Жора (справжнє ім'я - Вадим Мичковський. - Ред.) повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Інцидент стався в четвер, 23 травня. Ведучий розповідає, що якщо хто побачить кого-небудь з сумкою Adidas і в помаранчевих кросівках NB, можливо, це і буде грабіжник.

Також він порадив не залишати авто під будинком навіть на добу, а завжди ставити на стоянку.

Дядю Жору пограбували в Києві (відео: instagram.com/dyadya_jora)

Підписники гумориста обурені подібним інцидентом. Вони співчувають Дяді Жорі і діляться своїм подібним гірким досвідом.

  • Вадиме, співчуваю. Варвари і вандали одні так роблять... Скло дорожче вийде замінити, ніж сумка коштує...
  • Це звичайно неприємно, але добре що машина на місці...
  • Жора, не переймайся. Це просто буде тобі уроком на все життя. У мене теж пару раз "вставили" машину. Потім псіханув і купив гараж. Тепер сплю спокійно. Удачі, чувак.

У Києві пограбували відомого гумориста: всі деталі. Відео

Дядю Жору пограбували в Києві (відео: instagram.com/dyadya_jora)

  • Забий! Так буває скрізь!
  • У мене так само розбили прямо біля ресторану під камерою. Витягли косметичку.
  • Дядя Жора. Співчуваю. Не сумуй.
  • Дай Бог, що це було найстрашніше горе для вас у житті!

Раніше повідомлялося, що псевдокопи в масках напали на будинок під Запоріжжям. Одного зі зловмисників вдалося затримати на місці злочину.

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