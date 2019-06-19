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До останнього сподівалися знайти дітей живими: шокуючі деталі ДТП під Херсоном

STYLERПодії    19.06.2019 - 17:11
До останнього сподівалися знайти дітей живими: шокуючі деталі ДТП під Херсоном
Авто потонуло в каналі під Херсоном (колаж РБК-Україна)

В аварії в Херсонській області загинуло двоє дітей і дорослий чоловік

Дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Магдалинівка Чаплинського району Херсонської області. Автомобіль злетів у зрошувальний канал. Згодом водолази виявили у воді 5-річного хлопчика, його 17-річного брата і 35-річного сусіда. Рятувальники знайшли автомобіль пустим, вони до останнього сподівалися, що пасажирам вдалося вижити, повідомляє ТСН.

Усі троє поїхали до магазину і зникли разом з автомобілем. Не дочекавшись дітей додому, мама хлопчиків звернулася до поліції. Зниклих шукали майже добу, аж поки не натрапили на сліди від коліс автомобіля, які вели до каналу.

До останнього сподівалися знайти дітей живими: шокуючі деталі ДТП під Херсоном

Авто потонуло в каналі під Херсоном (сліди від коліс, скрін відео: YouTube/ТСН)

Коли автомобіль ВАЗ дістали з води, двері машини були відчиненими, що давало надію на те, що пасажири та водій врятувалися. Однак невдовзі знайшли тіло 17-річного хлопця - воно було неподалік від автомобіля. Тіло 35-річного чоловіка само піднялося на поверхню, а загиблого 5-річного хлопчика течією віднесло досить далеко.

До останнього сподівалися знайти дітей живими: шокуючі деталі ДТП під Херсоном

Авто потонуло в каналі під Херсоном (скрін відео: YouTube/ТСН)

Автомобіль належав батькам хлопців. Чи справною була машина, хто був за кермом, і чому авто опинилося у воді, з'ясовують правоохоронці. В поліції відкрили кримінальне провадження.

Востаннє односельці бачили хлопців на лавці біля двору, потім - в магазині. А жителі сусіднього села розповіли, що бачили, як хлопці мили машину в каналі, а пізніше купалися в іншому місці.

Односельці припускають, що авто не змогло виїхати нагору через занадто крутий спуск.

Авто потонуло в каналі під Херсоном (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, українець Андрій Сировацький розповів, як рятував людей у масштабній ДТП в Польщі. Його нагородили і пообіцяли надати громадянство.

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