POSITIFF едва не остался без кожи: история детства, которая и пугает, и смешит

Попытки самовыражения - обычное дело в детстве. Кто-то подстригался "под кастрюлю", кто-то устраивал дефиле в маминых туфлях, а кто-то, как POSITIFF, хотел превратиться в своего кумира - Эминема.

Участник шоу "єПитання" на Новом канале рассказал РБК-Украина (проект Styler) за кулисами неожиданную историю из своего детства.

Оказывается, Алексей Завгородний впервые покрасился лишь в 11 лет.

"Тогда на пике популярности был Эминем, от которого фанатов. Я уже имел короткую прическу, не хватало только белых волос", - вспоминает POSITIFF.

Но парень не обратился за помощью к взрослым. Под руку попала бабушкина косметика - и он решил действовать самостоятельно.

"Тогда же под руку попала бабушкина краска, как я тогда думал. Ни у кого не спросил и нанес на волосы. Но вместо блонда получил жгучую голову и красную кожу. Оказалось, использовал 40% окислитель - средство, которое добавляют в краску по капле. Неудивительно, что все пылало", - со смехом вспоминает певец.

POSITIFF (фото: instagram.com/positiff)

Первой его увидела именно бабушка. Реакция могла быть любой, но она неожиданно поддержала внука.

"Она не ругала меня. Даже прикрыла перед родителями, мол, это все было по договоренности. Я до сих пор благодарен ей за поддержку и свободу в первых экспериментах", - добавляет певец.

Интересно, что именно в 11 лет он начал сотрудничать с Алексеем Потапенко (Потапом), что стало стартом его профессионального пути в шоу-бизнесе.

Сегодня же POSITIFF открыто говорит о самовыражении, творчестве и свободе быть собой. А былые "детские фейлы" превращает в воспоминания, которые только добавляют ему шарма.

Алексей Завгородний (фото: instagram.com/positiff)

Кто такой POSITIFF

Завгородний известен как бывший участник популярных групп New'Z'Cool, "Время и Стекло" и MOZGI. Он родился: 19 мая 1989 года в Киеве, в творческой семье - отец был директором театра, мать - балериной, а дедушка руководил хором имени Григория Веревки.

Алексей в 2017 году вместе с Надей Дорофеевой был тренером в шоу "Голос. Діти", участвовал в шоу "Танці з зірками" и вел программу "Орел і Решка" вместе с Мишель Андраде.

Также он снялся в фильмах "Скажене весілля 2" и "Скажене весілля 3" в роли хориста Кондрата.

В 2013 году женился на дизайнере Анне Андрийчук, с которой развелся в 2021 году. В 2024 году женился во второй раз на танцовщице Юлии Сахневич. 27 декабря 2024 года у пары родилась дочь Мария.