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У фурі на кордоні виявили нелегалів, які замість Франції випадково опинились в Україні (відео)

Автор: Styler

Нелегалів спіймали словацькі поліцейські

На кордоні зі Словаччиною поліцейські виявили нелегалів, які ховалися у фурі, щоб потрапити у Францію. Втім, 5 чоловіків приїхали на українсько-словацький кордон.

Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, нелегали потрапили до української вантажівки ще у Сербії.

Вони сховались у технічних порожнинах фури, бо думали, що автівка їде Франції. Але, як виявилося, водії поїхали не за тим маршрутом, що гадали нелегали.

І коли фура зупинилася на кордоні для перевірки. Нелегали думали, що приїхали у пункт призначення і почали стукати по порожнині, в якій ховалися, щоб їх відкрили.

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Водії почули гуркіт і звернулися до словацьких поліцейських. Вони і затримали нелегалів.

Нелегали замість Франції опинилися на українському кордоні

Нагадаємо, у поїзді Харків-Ужгород п'яна компанія влаштувала бешкет у вагоні, і пасажири викликали поліцію. Пасажирів висадили із потяга.

Також раніше ми повідомляли, що в аеропорту "Бориспіль" неплатник аліментів влаштував бешкет прикордонникам, які не хотіли його випускати з України. 36-річний киянин погрожував нецензурними словами працівникам прикордонної служби.

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