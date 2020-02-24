Пішла на поступки: як королева допомогла Меган Маркл і принцу Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі планують жити на дві країни - Канаду і Великобританію, тому королева Єлизавета II залишила подружжю маєток Фрогмор-хаус. Однак їх офісу в Букінгемському палаці більше не буде.

У той же час Її Величність пішла на поступки і залишила там працювати команду, яка буде допомагати парі продовжувати підтримувати окремі благодійні фонди у Великобританії.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

У Канаді подружня пара планує працювати над розвитком своєї нової організації і залишає напрямок, в якому працювала близько 2 років - це країни Співдружності, розширення прав і можливостей молоді та психічне здоров'я.

Її Величність дала своєрідний випробувальний термін на рік, щоб подивитися, як виконуються умови їх домовленості. Після цього королівська сім'я ще раз збереться на нараду, а через рік королівська сім'я заново обговорить деталі угоди, пов'язані з роботою герцога і герцогині.

Вже в березні 2020 принц Гаррі і Меган Маркл планують виконати королівські обов'язки на прохання Єлизавети II і відправитися в Лондон. Крім цього, Гаррі запише з Джоном Бон Джові пісню для підтримки масштабного проекту Invictus Games.

До речі, дружина принца Гаррі Меган Маркл планує виступити в якості наставника в канадському реаліті-шоу, де буде допомагати дівчатам вступити в новий шлюб.