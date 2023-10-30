Повреждены почти все органы. Что известно об умершем в больнице работнике "Новой почты"

Имел повреждение почти всех органов

По словам медиков, этот парень был одним из самых тяжелых из всех раненых.

"У него были повреждения почти всех органов. За его жизнь мы боролись с первой минуты, как он поступил. При госпитализации он был в крайне тяжелом состоянии, проводилась первичная легочно-сердечная реанимация на догоспитальном этапе, он оставался все время очень тяжелым", - говорит Лобойко.

Несмотря на это, врачам удалось снять мужчину с искусственной вентиляции легких и пообщаться с ним. Однако не всегда все зависит только от медицины.

Умерший сотрудник потерял много крови и практически все время находился в состоянии шока.

В каком состоянии другие сотрудники "Новой почты"

По состоянию на 30 октября в больнице находятся 11 из 16 раненых. Среди них единственный, кто остается в реанимации, - 30-летний мужчина.

"Один остается в реанимации, в отделении интенсивной терапии, достаточно тяжелый еще пациент. И девять находятся в хирургическом отделении - там все пациенты стабильные. Кто-то легкий, кто-то средней степени тяжести", - говорит и.о. генерального директора медучреждения.

Одного пациента также перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение. У него было обломочное ранение черепа с повреждением головного мозга. Но парень идет на поправку, может сам дышать, глотать и двигать конечностями.

Напомним, что вечером 21 октября россияне нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Харьковской области.

Компания выплатила материальную помощь семьям погибших сотрудников в размере 70 000 гривен каждой.

В семье одного из погибших сотрудников в начале октября родился сын, поэтому "Новая почта" к совершеннолетию будет выплачивать 10 000 гривен ежемесячно и предоставит грант на обучение в размере 12 500 долларов.

Кроме того, компания взяла на себя все расходы и организацию похорон.