Распространенное дикое животное оказалось под угрозой вымирания

Кто оказался в Красной книге

Европейский или западноевропейский еж, как можно догадаться из названия, был распространен на большей части территории Европы. Впрочем, на территории Украины еж европейский не встречался, в отличие от подобного белогрудого ежа.

Несмотря на то, что ареол обитания европейского ежа был довольно значительным, сейчас этот вид занесли в красный список Международного союза охраны природы - по этому документу формируются Красные книги отдельных стран.

Колючее животное теперь обозначено как "почти под угрозой исчезновения". Оказалось, что в последнее десятилетие их численность сократилась по меньшей мере на 30% на большей части ареала.

По словам Аби Газзарда, сотрудника МСОП, данные указывают на тревожную и широко распространенную тенденцию к сокращению численности. Оценка красного списка также подчеркивает неопределенность данных - например, пределы распространения этого вида не совсем ясны, и существуют пробелы в знаниях о его популяции.

Ежа занесли в красный список Международного союза охраны природы (фото: Freepik)

Однако не только европейский еж в опасности. Каждый четвертый вид млекопитающих в Великобритании находится под угрозой исчезновения, а численность многих других - в упадке.

Кроме того, недавно четыре вида британских береговых птиц обозначили как под угрозой высшей категории. Это птицы, прилетающие в Великобританию зимой из более холодных климатических зон, отдыхают, а весной возвращаются в места размножения.

Среди птиц, добавленных в список, - серый крячок, численность которого во всем мире сократилась более чем на 30% с конца 1990-х годов.

Численность черноклевой камышевки резко сократилась, и она была перенесена в категорию "близких к исчезновению", а численность кулика-сороки сократилась более чем на 30% во всем мире с конца 2000-х годов

Впрочем, как считают специалисты, еще есть шанс остановить упадок западноевропейского ежа.

Почему популяция ежей сократилась

Хотя когда-то ежи были распространены по всей Европе и до сих пор были занесены в красный список как "вид в малейшей опасности", к их вымиранию приводят урбанизация, интенсивное сельское хозяйство и дороги, нарушающие их среду обитания.

Предполагается, что сокращение популяции пострадало от наездов транспортных средств, использования пестицидов и неудовлетворительного ухода за приусадебными садами. Пестициды убивают насекомых, которыми питаются ежи, а также могут отравить их самих.

Общество млекопитающих призывает людей заботиться о различных видах животных, занимаясь сельским хозяйством дружественным к дикой природе способом.

К примеру, оставлять небольшие промежутки в заборах, чтобы ежи могли передвигаться между садами, и отказаться от использования пестицидов. Не следует также сжигать листья и хворост, которые могут быть домами ежей.