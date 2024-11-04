Распространенное дикое животное оказалось под угрозой вымирания

Некоторые дикие животные, например, зайцы, ежи и лисы - нередко могут селиться вблизи человеческих жилищ для легкого добывания пищи. Однако недавно один из распространенных видов был занесен в красный список Международного союза охраны природы.
О том, какое дикое животное оказалось на грани вымирания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание The Guardian.
Европейский или западноевропейский еж, как можно догадаться из названия, был распространен на большей части территории Европы. Впрочем, на территории Украины еж европейский не встречался, в отличие от подобного белогрудого ежа.
Несмотря на то, что ареол обитания европейского ежа был довольно значительным, сейчас этот вид занесли в красный список Международного союза охраны природы - по этому документу формируются Красные книги отдельных стран.
Колючее животное теперь обозначено как "почти под угрозой исчезновения". Оказалось, что в последнее десятилетие их численность сократилась по меньшей мере на 30% на большей части ареала.
По словам Аби Газзарда, сотрудника МСОП, данные указывают на тревожную и широко распространенную тенденцию к сокращению численности. Оценка красного списка также подчеркивает неопределенность данных - например, пределы распространения этого вида не совсем ясны, и существуют пробелы в знаниях о его популяции.
Ежа занесли в красный список Международного союза охраны природы (фото: Freepik)
Однако не только европейский еж в опасности. Каждый четвертый вид млекопитающих в Великобритании находится под угрозой исчезновения, а численность многих других - в упадке.
Кроме того, недавно четыре вида британских береговых птиц обозначили как под угрозой высшей категории. Это птицы, прилетающие в Великобританию зимой из более холодных климатических зон, отдыхают, а весной возвращаются в места размножения.
Среди птиц, добавленных в список, - серый крячок, численность которого во всем мире сократилась более чем на 30% с конца 1990-х годов.
Численность черноклевой камышевки резко сократилась, и она была перенесена в категорию "близких к исчезновению", а численность кулика-сороки сократилась более чем на 30% во всем мире с конца 2000-х годов
Впрочем, как считают специалисты, еще есть шанс остановить упадок западноевропейского ежа.
Почему популяция ежей сократилась
Хотя когда-то ежи были распространены по всей Европе и до сих пор были занесены в красный список как "вид в малейшей опасности", к их вымиранию приводят урбанизация, интенсивное сельское хозяйство и дороги, нарушающие их среду обитания.
Предполагается, что сокращение популяции пострадало от наездов транспортных средств, использования пестицидов и неудовлетворительного ухода за приусадебными садами. Пестициды убивают насекомых, которыми питаются ежи, а также могут отравить их самих.
Общество млекопитающих призывает людей заботиться о различных видах животных, занимаясь сельским хозяйством дружественным к дикой природе способом.
К примеру, оставлять небольшие промежутки в заборах, чтобы ежи могли передвигаться между садами, и отказаться от использования пестицидов. Не следует также сжигать листья и хворост, которые могут быть домами ежей.
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