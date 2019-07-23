Пішов гуляти з онукою: під Херсоном сталася страшна трагедія з чоловіком і дитиною

У Херсонській області сталася страшна трагедія - на одному з водоймищ потонув дідусь з маленькою онукою. Як повідомляє видання "Херсон типовий", драма сталася 22 липня приблизно о 14:59 в селі Краснолюбецьке Великоалександрівського району. Один із місцевих мешканців виявив труп літнього чоловіка в річці Інгулець.

Виявилося, що потонув - 67-річний місцевий житель, пенсіонер. Це стало ясно через зведення подій за добу від ДСНС.

Також повідомляється, що зараз розшукується 8-річна дівчинка, очевидно онука загиблого пенсіонера, яка на річці була разом з дідусем. Рятувальники підозрюють, що дитина також потонула.Оперативна група правоохоронців веде пошуки зниклої дівчинки.

Ілюстративне фото: поліція (з відкритих джерел)

Як повідомлялося раніше, з початку 2019 року у водоймах Херсонської області потонуло 17 осіб, з них двоє неповнолітніх.

Як раніше ми писали, на курорті під Херсоном сталася трагедія - жінка потонула всього в 3 метрах від берега на території пляжу. У цей момент її маленький син сидів один на пляжі, та ПП відбувалося прямо в дитини на очах.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в столиці чоловік врятував семирічну дівчинку, яка ледь не потонула на озері Тельбін. Киянин відпочивав на березі озера, після чого зауважив потопаючого дитини і кинувся його рятувати.