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Посадіть картоплю в пластикові ящики і будете здивовані результату. Інструкція

Фото: Як виростити картоплю в пластиковому ящику (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Пропонуємо вам поекспериментувати з посадкою картоплі в пластикові ящики. Для початку можна так посадити 3-5 ящиків, аби оцінити результат в кінці року.

Слідуйте інструкції з нашого матеріалу Styler і будете здивовані результату.

Візьміть кілька глибоких пластикових ящиків і вистеліть їх всередині мішковиною. Зверху насипте живильний і пухкий ґрунт, додайте перегній або курячий послід, пролийте водою.

Аби покращити результат, бульби слід висадити окремо в живильний пухкий ґрунт для розсади. Щоб у картоплі вийшло якомога більше пагонів, проведіть кербовку - зробіть насічки ножем біля паростків і по центру картоплі.

Для пророщування розсади картоплі вам знадобиться близько трьох тижнів - картопля дасть молоденькі пагони.

Обережно перенесіть бульби в ящик - по одній в кожен ящик. Зверху накрийте соломою, рясно полийте і чекайте. Додатково підгодовувати картоплю не треба.

Приблизно через 3 місяці з моменту пересадки в ящики можна збирати урожай. Дайте картоплі трохи підсушитися на повітрі й відправляйте на зберігання в льох.

Втім можна викопати й раніше, поласувавши молодою картоплею.

Раніше ми писали про помилки при посадці картоплі, які залишать вас без урожаю.

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картофель