Посадите на своем участке эти два ароматных растения и избавитесь от многих проблем

Работы в огороде в самом разгаре и у многих хозяев большинство культур уже посажены. Сейчас задача любого огородника - сохранить посаженное и добиться отличного урожая. И в этом могут помочь дополнительные растения. Например, мята и мелисса.

Для чего стоит посадить на своих грядках мяту и мелиссу - читайте в материале ниже.

Легкость выращивания

Эти две ароматные и приятные культуры могут расти практически на любом типе грунта. А еще им не нужен особенный уход. Они могут прекрасно расти на любой грядке, и даже в горшочке на подоконнике - чтобы вы получили ароматную зелень к чаю.

Мята сильно разрастается в ширь, поэтому стоит ее сажать в ограниченном пространстве. Это может быть ведро без дна или специальные бортики, которыми вы ограничите расползание корней по всему огороду.

Отпугивают улиток

Эти две полезные травки есть смысл высаживать по периметру вашего огорода, чтобы отпугивать улиток. Эти вредители предпочтут ползти в другую сторону, чем продираться сквозь "забор" из мяты или мелиссы на вашем огороде.

Отпугивают насекомых

Мяту и мелиссу не любят не только улитки, а разные летающие насекомые. Например, мухи, москиты и комары.

Ароматные травы дезориентируют вредителей, которые ищут съедобные для них растения по запаху. Поэтому стоит по огороду расставить такие полезные кусты мяты и мелиссы, чтобы они помогали другим полезным травам (укропу, кориандру) на вашем огороде отпугивать вредителей.

Пригодятся в кулинарии

Мятные травы отлично подходят для разных напитков, блюд из мяса, выпечки, варенья и десертов. Они добавляют свежего аромата, а листочками можно украшать блюдо на тарелке.

Полезна также мелисса - ее используют для летних прохладительных напитков, а еще - для чая, который помогает успокоиться и выспаться.

Травы мяты и мелиссы обладают лечебными свойствами, их используют не только в кулинарии, а еще и в медицине, косметологии.

Привлечение опылителей

Мята и мелисса имеют специфический запах, который привлекает насекомых-опылителей. Они параллельно опыляют также и культурные растения, помогая повысить их урожайность.