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Повестку вручил дворник. Адвокат сообщил о новой "хитрости" ТЦК и объяснил, как реагировать

Может ли представитель ЖЭКа вручать повестки (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Мобилизация в Украине продолжается, а повестки военнообязанным мужчинам могут вручать разными способами. Сейчас вручать их и вызовы в ТЦК передоверили обслуживающей организации - ЖЭКу.

Можно ли считать это доказательством вручения и как реагировать, - рассказал на новом видео адвокат Роман Симутин.

Что нужно знать

Так, уже несколько месяцев в почтовых ящиках и дверях начали массово появляться повестки и сообщения о вызове для составления протокола с вынесением постановления о штрафе. Подобное активно внедрялось и имело определенный психологический эффект, уточнил адвокат.

Но теперь в сообщении о вызове вписывается фраза, что "сообщение и повестка считается должным образом врученными через обслуживающую организацию", то есть ЖЭК.

"А кто у нас работает с людьми и постоянно на виду? Руководители и мастера ЖЭКа? Ага, куда там, этих еще попробуй, найди и поймай. Фактически повестку с сообщением вам вручили через дворника, которому на самом деле никогда голову поднять за работой, не говоря о дежурстве под подъездом для вручения вызовов", - рассказал Симутин.

Мнение адвоката о вручении повесток через ЖЭК

По словам Романа, фраза о вручении повесток через ЖЭК лишена логики. Мало того, эта формулировка еще и свидетельствует против самого ТЦК, потому что таким образом они документально расписываются, что никакого сообщения человек не получал.

"Думаю, ставка делается на психологический эффект от получения подобных писем. А вскоре и этот способ сменится каким-то новым, по-видимому, с применением почтовых голубей", - сообщил он.

Может ли дворник вручить повестку?

С юридической точки зрения дворник не может вручать повестки, потому что не наделен полномочиями, в отличие от начальника ЖЭКа.

"Хотя и в этом случае есть куча вопросов, но если вы повестку возьмете и распишетесь -тогда уже неважно, кто и каким образом ее вручил", - резюмировал правозащитник.

Читайте также, что будет, если прийти по повестке с опозданием.

Напомним, что адвокат рассказал, как узнать, находитесь ли вы в розыске.

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ТЦКПовесткаМобилизация в Украине