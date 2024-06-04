Нарушают сон и засыпание: ученые назвали вредный продукт, популярный у многих украинцев

Группа ученых из США и Франции под руководством Мари-Пьера Сен-Онжа из Колумбийского университета провела масштабное эпидемиологическое исследование, где оценила связь между потреблением ультрапереработанных продуктов и хронической бессонницей. Для исследования использовалась национальная электронная система питания Франции, которая обновляется каждые шесть месяцев.

Участники опроса заполняют три суточных отчета о рационе питания в течение двух недель. К ультрапереработанным продуктам ученые отнесли те, которые содержат множество ингредиентов, обычно не используемых в домашнем приготовлении: лапша быстрого приготовления, газировка, рыбные и куриные полуфабрикаты, энергетические батончики и прочее.

Средний процент женщин в выборке – 77, средний возраст – 50 лет. Первичный анализ показал, что участники с хронической бессонницей имели более высокий процент ультрапереработанных продуктов в рационе, чем те, у кого не было бессонницы.

В полной выборке скорректированной модели риск хронической бессонницы повышался на шесть процентов при каждом увеличении доли ультрапереработанных продуктов в рационе на 10%. У мужчин этот риск повышался на 5%, а у женщин – на 9%. Статистический анализ показал, что потребление таких продуктов повышает риск бессонницы независимо от пола, возраста, социально-экономического статуса и различных детерминантов здоровья.

Следует отметить, что во всем мире наблюдается существенный рост потребления продуктов промышленного производства. Во многих странах мира люди значительно чаще стали потреблять полуфабрикаты – это значительно экономит время на приготовление ужина для людей, которые много работают.

Ультрапереработанные продукты - это те, которые прошли интенсивную промышленную обработку и содержат добавки вроде искусственных ароматизаторов и красителей, большое количество сахара, жира и соли. При этом в них содержится малое количество пищевых волокон.

Такая пища отрицательно влияет на здоровье человека и исследования по этой теме показывают, что они не только влияют на качество сна, но и с повышенным риском возникновения диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, а еще некоторых видов опухолей.

Всемирная организация здоровья рекомендует добавлять в свой рацион как можно больше фруктов, овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов. А вот ультрапереработанные продукты, сложные углеводы и ненасыщенные жиры – свести к минимуму.