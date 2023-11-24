Рядом, чтобы помогать: Purina® и "Зоопатруль" объединились для спасения животных

Сегодня тысячи украинских животных являются символами нашей мощи и несокрушимости. Истории кошки Глории (более известной как "Шафа") из Бородянки или кота Феникса из Андреевки слышали далеко за пределами нашей страны.

Ведущую роль в спасении играют как люди, которые дают животным новый дом, так и общественные организации, волонтеры, приюты и социально ответственный бизнес, поддерживающие эвакуацию, лечение и содержание спасенных пушистиков. Прекрасно, когда они объединяются в общих целях – обеспечить домашним животным счастливую жизнь в любящей семье.

Именно так сложилось сотрудничество общественной организации "Зоопатруль Україна" и Purina®. Их почти годовое партнерство стало примером неравнодушия и огромной любви к животным. И, несмотря на все вызовы времени, они продолжают идти бок о бок, чтобы помогать. Как это происходит на практике, рассказываем дальше.

C чего началось партнерство

Социальные проекты, направленные на помощь домашним животным – вовсе не новая история для Purina®. Уже 8 лет команда сотрудничает с благотворительным фондом помощи бездомным животным "Щаслива лапа", в том числе помогает в реализации проекта "Ситий Старт", который популяризирует устройство животных из приютов.

Однако события 24 февраля 2022 года изменили масштабы этой деятельности. С сентября 2022 года Purina® и фонд "Щаслива Лапа" начали заботиться о 24 приютах для животных. Благодаря совместным усилиям с сентября 2022 года по октябрь 2023 года им удалось спасти более 3 тысяч домашних любимцев. В то же время с начала полномасштабной агрессии компания передала общественным организациям и приютам более тысячи тонн корма.

Но в помощи нуждались не только бездомные животные. На фоне паники и массовой эвакуации людей многие домашние любимцы оставались закрытыми в квартирах или дворах частных домов. Чтобы спасти их, небезразличные украинцы создали ОО "Зоопатруль Україна".

Как вспоминает основатель организации Дмитрий Ревнюк, решение было спонтанным, однако своевременным. За короткое время из соцсетей поступило около 800 заявок для спасения домашних животных. А уже через месяц возникла потребность в эвакуации, лечении и устройстве животных из деоккупированной Киевщины. Количество подопечных животных увеличивалось, и впоследствии возникла идея начать строительство приюта европейского образца, где можно было бы разместить спасенных.

Руководитель отдела кормов для животных Purina® с командой помогают приюту (фото: Purina®)

Осенью 2022 года представитель "Зоопатруля" позвонил по телефону сотруднику Purina®. Зная, что производитель кормов активно помогает многим приютам и фондам, он рассказал о своем проекте для поддержания комфортного проживания животных. Компания сразу отозвалась на предложение. С этого момента количество приютов, которыми занимается бренд, возросло до 25. А вскоре Purina® стала генеральным партнером "Зоопатруля".

Какие инициативы удалось реализовать в партнерстве

Поскольку сотрудничество началось зимой 2023 года, Purina® сразу согласилась проинвестировать средства в строительство 5 вольеров для собак и специального домика для котиков. После этого сотрудничество во благо животных постепенно расширялось. Компания начала систематически обеспечивать приют необходимым инвентарем: переносками для эвакуации животных с прифронтовых территорий, а также когтеточками, игрушками, мисочками для животных и адресниками для собак.

Вольер и котодомик для комфорта животных (фото: Purina ®)

Сейчас в рамках программы адопции Purina® дарит новым владельцам домашних животных запас высококачественного корма на месяц. Более того – производитель на постоянной основе передает еду для подопечных приюта. Это помогает спасенным животным быть сытыми и здоровыми.

Особенно нужной эта помощь была летом, когда в результате подрыва вражескими войсками Каховской ГЭС пострадало множество животных. Тогда представители компании передали "Зоопатрулю", который отправился в первую эвакуационную поездку в Херсонскую область, 1 тонну корма. В общей сложности за это время было передано 7 тонн корма тем, кто нуждался в нем больше всех.

Владельцы и домашние животные получают запас высококачественного корма (фото: Purina®)

Волонтеры "Зоопатруля" в свою очередь совершили несколько выездов на Херсонщину и эвакуировали около 200 домашних питомцев. Во время одной из таких поездок команда заехала в село Кизомыс, расположенное в серой зоне, в 200 метрах от вражеских позиций. Именно здесь, среди прочего, удалось вывезти собачку по прозвищу Бигль.

Руководитель отдела кормов для животных Purina ® с собакой, пострадавшей в результате полномасштабного вторжения (фото: Purina ®)

Бигль был очень худой – сама кожа и кости. Ветеринары приюта "Зоопатруль" не просто лечили, а откармливали животное. Именно правильный рацион помог вернуть собаку к жизни.

В основном для приютов очень важно позаботиться о наличии запасов корма, ведь это то, что всегда нужно и расходуется быстрее всего, поэтому мы очень благодарны за возможность иметь эксклюзивного кормового партнера, – отметили в "Зоопатруле".

После собеседования новых владельцев с отделом адопции Бигль вместе с волонтерами мчался ночным поездом в Черновцы. Сегодня он полноценный член семьи, в которой прекрасно прижился. А его новая владелица в восторге от того, что Бигль смог изменить ее жизнь к лучшему.

Сегодня "Зоопатруль" может рассказать сотни схожих историй. А чтобы позаботиться о тех, кто еще ждет своего хеппи-энда, партнер приюта с радостью инициирует волонтерские мероприятия. Например, этим летом дружная команда Purina® ухаживала за питомцами "Зоопатруля", а также помогала разгружать машины с благотворительной помощью и убирала территорию приюта. Это помогло хотя бы на один день сделать жизнь сотрудников приюта легче, а жизнь проживающих там животных – еще веселее.

Сотрудники Purina® присоединились к помощи (фото: Purina®)

Как работает программа адопции

Вместе с обеспечением комфортных условий "Зоопатруль" вместе с партнером популяризирует адопцию домашних питомцев. Представители организации сопровождают будущих хозяев на протяжении всего этапа усыновления и дают советы, чтобы показать, что на практике этот шаг абсолютно не сложный. Особенно, если человек и домашний любимец подходят друг другу. В этом убедилась одна из работниц Purina® – Дария.

Еще во время поездки команды на официальное открытие приюта, менеджер увидела здесь 11-месячную собаку Багиру, вывезенную из Киевщины. Через месяц раздумий девушка вернулась в "Зоопатруль", чтобы забрать красавицу домой. Еще через месяц – собака полностью адаптировалась в новой семье: стала лучшей подругой дочери Дарьи, нашла общий язык с котом и выучила базовые команды.

Багира полностью адаптировалась в новой семье (фото: Purina ®)

Новая хозяйка убеждает, что не стоит бояться брать животных из приютов, поскольку они очень умные и сообразительные. Но добавляет: чтобы любимец сам потянулся к новому владельцу, нужно дать ему немного времени на комфортную адаптацию.

Чтобы этот процесс был более удобным, владельцев животных из приюта "Зоопатруль" ждет приятный сюрприз – месячный запас корма от Purina®. Такой шаг продуман для того, чтобы не пришлось заботиться о рационе домашнего любимца и уделить больше времени его адаптации и совместному проведению времени. В "Зоопатруле" подчеркивают, что такой бонус – это ощутимый плюс к уверенности взять животное из приюта.

Это отображается и в цифрах. За время партнерства в новые семьи уехало более 150 животных. Всех их "Зоопатруль" спас из зон боевых действий, прифронтовых территорий и прямо с улиц. Еще 189 собак и 192 котика до сих пор ждут ответственных хозяев.

Одна из подопечных "Зоопатруль" и ее новая владелица получили высококачественный корм (фото: Purina ®)

Чтобы создать дополнительный инструмент, который будет поощрять людей брать питомцев из приюта и поможет развеять популярные мифы про адопцию, специалисты Purina® и ветеринары "Зоопатруля" планируют запустить совместный онлайн-курс по основам ухода за домашними животными. О его реализации обещают сообщить позднее.

Почти 400 животных ожидают любящих хазяев / фото Purina®

Животные, в отличие от каждого из нас, не могут самостоятельно позаботиться о себе. Покинутые, расстроенные и травмированные, они нуждаются в тех, кто, несмотря на все вызовы, останется рядом, сможет вылечить их, принять и главное – полюбить.

Партнерство, которое продемонстрировали "Зоопатруль" и Purina®, помогает улучшить условия жизни бездомных животных, а также делает их истории видимыми для других. Наша же задача – дать этим собачкам и котикам шанс на счастливую жизнь. Ведь людям и домашним питомцам лучше вместе.

Программа действует постоянно на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий и зоны ведения боевых действий). Подробнее о проекте Purina.