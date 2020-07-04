Не псуйте дитині життя! Комаровський розповів, які помилки роблять батьки

Євген Комаровський розповів, як виходити з дитинства слабку дитину і які б дії будуть в такому випадку оптимальними. Відповідний пост опублікований доктором в соціальній мережі Instagram.

Євген Комаровський вважає, що правильний догляд за малечею в дитинстві вирішує багато проблем. І, якщо діяти неправильно, можна просто зіпсувати дитині життя.

"Якщо до неадекватного догляду додасться неадекватне лікування (з безліччю фуфломіцинов, профілактичної антибіотикотерапією, необґрунтованими госпіталізаціями, заборонами на прогулянки і т. д.) - підсумковому результату вже точно не позаздриш", - пише експерт.

За словами лікаря, адекватність батьків і правильний догляд визначає дитяче здоров'я приблизно на 90%. "Батьки впливають на здоров'я дитини в 10 разів більше, ніж усі лікарі разом узяті. Тільки б ці батьки були готові вчитися та брати на себе відповідальність за власних дітей", - резюмує Комаровський.

Доктор зазначає, що часто діти хворіють на ГРВІ. З віком частота гострих респіраторних вірусних інфекцій зменшується, але лише в тому випадку, якщо змінюється спосіб життя.

У таких випадках дуже важливо почати правильно харчуватися до певного віку і займатися спортом. Якщо змін не буде, то цілий букет хронічних болячок забезпечений.

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