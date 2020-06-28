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Як лікувати дитячі кольки: Комаровський поділився важливими рекомендаціями

STYLERЖиття    28.06.2020 - 15:45
Як лікувати дитячі кольки: Комаровський поділився важливими рекомендаціями
Комаровський про дитячі кольки - як лікувати (фото: РБК-Україна)

Комаровський радить уважніше ставитися до раціону дітей

Євген Комаровський розповів, як лікувати дитячі коліки. Незрозумілі напади плачу, які виникають у цілком здорової дитини, зазвичай проходять у більшості дітей до 4-х місяців.⁣

За словами лікаря, медична наука не може з упевненістю відповісти на питання, в чому справжня причина кольок. Однак є припущення, що це може бути пов'язане з неправильним режимом годування. Про це Комарововский написав у соцмережі Instagram.

Також кольки можуть виникнути через гормони, недотримання оптимальних параметрів повітря, проблем з ШКТ. Часом проблема може бути пов'язана з неадекватною реакцією батьків на плач дитини або з тривожністю матері.

Способів, які гарантовано позбавлять вашої дитини від кольок, не існує, проте є деякі рекомендації, завдяки яким можна полегшити стан дитини:

  • Підтримуйте оптимальний режим температури і вологості у кімнаті дитини.
  • Перегодовування також провокує коліки. Тому між кожним прийомом їжі повинно пройти не менше 2-3 годин.
  • У деяких випадках варто змінити раціон дитини.
  • В перервах між годуваннями пропонуйте дитині соску-пустушку, багато дітей таким чином заспокоюються.
  • Якщо дитина на грудному вигодовуванні, спробуйте змінити свою дієту.⁣

Нагадаємо, Комаровський розповів, що має бути всередині кожної аптечки.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Євген Комаровський
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